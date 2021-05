De Maizière und Wiesmann : „Es darf keine Selbstermächtigung der Parteibasis geben“

Respekt vor Kommunalpolitik und Wertschätzung für die Parteistrukturen: Der frühere Innenminister Thomas de Maizière und die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Bettina Wiesmann sprechen über die Bedeutung Frankfurts in Berlin und die CDU in Großstädten.

Thomas de Maizière, Jahrgang 1954, war mehrfach Bundesminister, zuletzt war er von 2013 bis 2018 Bundesinnenminister. Seit 2009 ist er direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Meißen. Bettina Wiesmann, Jahrgang 1966, war als Direktkandidatin im Wahlkreis Frankfurt V Landtagsabgeordnete, in den Bundestag zog sie 2017 als Direktkandidatin im Wahlkreis 183. Die frühere Unternehmensberaterin ist Familienpolitikerin und gehört dem Finanzausschuss an. Unlängst nahmen beide an einer Veranstaltung in Frankfurt teil; an deren Rand entstand das Interview.

Herr de Maizière, als Bonner mit Wahlkreis in Sachsen, Hand aufs Herz: Wie steht es um die Außenwirkung Frankfurts?