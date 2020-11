Längsschnittstudien zeigen : Burnout verstärkt Arbeitsstress

Pflegeberufe in Corona-Zeiten : In der Krise Sicherheit gefunden

Das Image von Pflegeberufen war schon vor der Corona-Krise stark angekratzt. Was motiviert Menschen, den Beruf in einem Jahr wie diesem zu ergreifen? Juliane Fehst und Marcel Klein erleben in Frankfurt in ihrem ersten Ausbildungsjahr den Ausnahmezustand.