Rekordpreis für „The Squaire“ : Das teuerste Gebäude des Jahres

Für eine enorm hohe Summe hat eine Bietergemeinschaft das Büro-, Hotel- und Geschäftsgebäude „The Squaire“ am Frankfurter Flughafen gekauft. Kein Gebäude in Deutschland wurde in diesem Jahr teurer verkauft.

Das Büro-, Hotel- und Geschäftshaus „The Squaire“ am Frankfurter Flughafen hat einen neuen Besitzer. Wie aus Branchenkreisen zu hören ist, hat eine Bietergemeinschaft um die Investmentgesellschaft AGC die Immobilie über dem Fernbahnhof für rund 940 Millionen Euro erworben. Damit ist das „Squaire“ das teuerste Gebäude, das in diesem Jahr in Deutschland verkauft wurde. Bisher gehörte es der zu Blackstone gehörenden Gesellschaft Office First. In dem langgestreckten Gebäude befinden sich zwei Hotels der Marke Hilton. Außerdem hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG dort ihre Deutschlandzentrale. Unter den weiteren Büromietern ist auch die Lufthansa.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der 660 Meter lange Riegel über dem Fernbahnhof wurde 2010 unter dem Namen „Airrail Center“ von der Immobiliengesellschaft IVG errichtet. Der Bau des „liegenden Hochhauses“ war statisch hochkompliziert. Die Baukosten waren derart aus dem Ruder gelaufen, dass die IVG einst in Zahlungsschwierigkeiten geriet.