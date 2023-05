Aktualisiert am

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat Marvin E. zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der 5. Strafsenat sah es als erwiesen an, dass der inzwischen 21 Jahre alte Schreinerlehrling aus Nordhessen versucht hat, eine terroristische Vereinigung zu gründen und eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet hat.

Das von den Richtern verhängte Strafmaß blieb unterhalb der von der Bundesanwaltschaft beantragten Jugendstrafe von fünf Jahren. Die Verteidigung hatte drei Jahre und sechs Jahre Jugendstrafe gefordert und betont, E. sei zwar vorbereitet gewesen auf einen Anschlag, aber nicht fest entschlossen und könne demnach nicht wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verurteilt werden.

Diese Auffassung teilte der Senat am Montag nicht. Nach den Worten des Vorsitzenden Richters ist davon auszugehen, dass E. „spätestens Anfang September 2021 fest entschlossen war, einen Anschlag zu begehen“. Der Senat sprach E. schuldig, betonte am Montag aber, dass sich die Persönlichkeit und das Verhalten des Angeklagten nach der Festnahme und während der Hauptverhandlung schuldmindernd auf die Dauer seiner Freiheitsstrafe ausgewirkt habe.

Angeklagter will ins Aussteigerprogramm

E.s Persönlichkeitsstruktur und seine schwierige familiäre Situation, in der er „nicht die Sicherheit elterlicher Grenzzonen erfahren“ habe, seien ebenso zu berücksichtigen, wie die Tatsache, dass er seine den Taten zugrundeliegende Haltung in der Untersuchungshaft reflektiert habe und am staatlichen Aussteigerprogramm für Rechtsextremismus Ikarus mitwirken wolle.

E. hatte sich seit August 2022 vor Gericht verantworten müssen. Den Richtern zufolge wollte der damals neunzehnjährige E. im Sommer 2021 einen hessischen Ableger der aus den USA stammenden rechtsextremen „Atomwaffen Division“ gründen, die einen „Rassenkrieg“ anstrebe, die demokratische Grundordnung außer Gefecht setzen und eine „weiße Vorherrschaft“ etablieren wolle.

Weil er sich in einem Chat darüber beklagte, dass es so schwer sei, Mitglieder für seine Gruppierung zu finden, waren Ermittler auf ihn aufmerksam geworden. E. hatte bis zu seiner Festnahme im September 2021 zahlreiche selbstgebaute Sprengkörper in seinem Kinderzimmer aufbewahrt, deren Explosionen laut Urteil tödliche hätten enden können.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung von E. verzichtete am Montag darauf, Rechtsmittel einzulegen. Die Bundesanwaltschaft gab keine Erklärung ab, teilte aber mit, sich binnen einer Woche bis zum Ende der Frist äußern zu wollen.