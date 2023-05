Über eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen wird seit Jahrzehnten gestritten. Eine Mehrheit ist inzwischen dafür, aber in der Politik wagt keiner, den Ball aufzunehmen.

Tempolimit: Es ist an der Zeit die schier grenzenlose Freiheit auf den Autobahnen einzuschränken. Bild: dpa

Freie Fahrt für freie Bürger. Deutschland ist das einzige Land der Welt, in dem es keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen gibt. Auf rund zwei Dritteln des knapp 13.000 Kilometer umfassenden Schnellstraßennetzes können Autofahrer, theoretisch, so schnell unterwegs sein, wie sie wollen. Zieht man die Streckenabschnitte mit Baustellen ab, gilt immer noch auf mehr als der Hälfte aller Autobahnkilometer das Motto: schnell, schneller, am schnellsten. Und das, obwohl eigentlich alle wesentlichen Fakten dafür sprechen, das Gaspedal nicht zu kräftig durchzutreten.

Vor allem der Kampf gegen den Klimawandel wird zunehmend zum Argument für ein Tempolimit. Der Verkehrssektor fällt bei den Bemühungen, den Schadstoffausstoß zu verringern, deutlich zurück. Die Bemühungen, den CO2-Ausstoß im Straßenverkehr zu vermindern, laufen ins Leere, weil die Zahl der Autos steigt und der Schwerlastverkehr zunimmt. Der Anteil der Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand steigt zwar rasch, ist aber nach wie vor zu gering. Von ihrem Ziel, bis 2030 insgesamt 15 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen und eine Million Ladepunkte bereitzustellen, ist die Bundesregierung noch weit entfernt. In ihrem jüngst vorgestellten Umweltprüfbericht bemängelt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) daher unter anderem, dass es in Deutschland kein generelles Tempolimit gibt.

Wohlfahrtsgewinne von 950 Millionen Euro

Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes würde eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 120 Kilometer je Stunde die gesamten CO2-Emissionen von Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen um rund 2,7 Prozent senken. Bei einem Tempolimit von 100 Kilometern läge die Minderung sogar bei fast sechs Prozent. Und selbst eine Beschränkung auf nur 130 Kilometer in der Stunde würde einer wissenschaftlichen Studie zufolge nicht nur einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten, sondern brächte, wenn man alle Auswirkungen berücksichtigte, auch einen erheblichen volkswirtschaftlichen Nutzen. Eine internationale Forschergruppe ermittelte sogenannte Wohlfahrtsgewinne von mindestens 950 Millionen Euro jährlich in Deutschland, wenn auf Autobahnen eine generelle Höchstgeschwindigkeit eingeführt würde. Vor allem der gesparte Treibstoff, weniger Unfälle, geringere Lieferkettenkosten und Einsparungen bei der Infrastruktur zeitigten in einem solchen Fall positive Effekte.

Selbst wenn man die Emissionseinsparungen vernachlässigt, ergibt sich laut der vor einigen Wochen im Fachjournal „Ecological Economics“ veröffentlichten Untersuchung ein „Wohlfahrtsgewinn“ von 660 Millionen Euro jährlich. Die Experten bewerten das, einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zufolge, als Win-win-Situation: gut fürs Klima und mit erheblichem Gewinn für die Gesellschaft. Die aus Deutschland, Schweden und Kanada stammenden Verfasser der Studie stützten sich nach eigenen Angaben auf öffentlich zugängliche Daten. Mithilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse ermittelten sie demnach die Auswirkungen eines Tempolimits auf Reisezeiten, Treibstoffverbrauch und Treibstoffsubventionen, auf Lieferketten, In­frastrukturausbau und -unterhalt sowie Unfälle, zudem auf Landnutzung, Emissionen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen. Dabei berechneten sie, welche ökonomischen Schäden und Vorteile eine geringere Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge zur Folge hätte.

Gebot der Vernunft

Auch Volkswirtschaftlich ist ein Tempolimit demnach sehr vorteilhaft. Insbesondere das Argument, dass geringere Fahrgeschwindigkeiten längere Reisezeiten bedeuteten, die nicht durch Vorteile wie eine Verringerung der Schadstoffemissionen aufgewogen würden, ist aus Sicht der Wissenschaftler widerlegt.

Ein Tempolimit von 130 Kilometern in der Stunde wäre deshalb ein Gebot der Vernunft. Weil aber das Autofahren in Deutschland kein Kopf-, sondern ein Herzensthema ist, weil das Auto hierzulande Leidenschaften weckt und nicht den Verstand wachrüttelt, ist aus dem Langsamerfahren auf Autobahnen bisher nichts geworden. Keine Regierung hat es bisher gewagt, sich dieses Themas entschlossen anzunehmen, weil sie befürchten musste, gegen eine geschlossene Phalanx freiheits-, sprich tempoliebender Autofahrer anzutreten.