Teo in Rhein-Main : 20 Supermärkte ohne Kassierer

Amazon war Vorreiter: In Seattle konnte man schon 2018 in einem Supermarkt ohne Kassierer einkaufen. Jetzt will die Handelskette Tegut nach einem Testlauf in Fulda 20 solcher Läden in und um Frankfurt schaffen.

Die Handelskette Tegut möchte ihre neuartigen Läden namens Teo, von denen sie seit Kurzem zehn in der Nähe ihrer Zentrale in Osthessen betreibt, auch im Rhein-Main-Gebiet etablieren. Die kleinen Märkte mit ihrer speziellen Architektur werden ohne Kassierer betrieben, die Kunden müssen mit Hilfe einer App zahlen. Dafür sind die Läden rund um die Uhr geöffnet. Das Fuldaer Unternehmen, das zum schweizerischen Migros-Konzern gehört, zählt damit zu den Pionieren im Einzelhandel; bisher gibt es nur wenige Versuche, den Bezahlvorgang so zu automatisieren, dass auf Personal verzichtet werden kann. Unter anderem Amazon hatte 2018 solch einen Supermarkt gegenüber seiner Zentrale in Seattle eröffnet, inzwischen betreibt der Konzern 39 solcher Läden in den Vereinigten Staaten.

Konkurrenz durch Tankstellen und Lieferdienste

Der im Herbst 2020 begonnene Versuch mit zehn Geschäften in Fulda und Umgebung ist offenbar erfolgreich verlaufen. Die Manager der Handelskette hatten die neuartigen Märkte dort an verschiedenen Standorten aufgestellt, so auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens, wo die Belegschaft mithin bequem nach Ende ihres Dienstes einkaufen kann, auf dem Areal des Fuldaer Klinikums mit Drei-Schicht-Betrieb und in einem städtischen Wohngebiet, aber auch im ländlichen Raum, einmal an einer Hauptstraße, einmal in einem Ortskern. Alle Märkte funktionierten „gleich gut“, sagt Thomas Stäb, der bei Tegut für das Vertriebssegment der Convenience-Märkte zuständig ist. Die Umsätze seien zufriedenstellend.