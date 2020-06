Proteste in Frankfurt : Tausende demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt

In Gedenken an George Floyd: Demonstration in Frankfurt Bild: dpa

Mehrere tausend Menschen haben am Freitag in der Innenstadt gegen Rassismus demonstriert. Anlass für die Demonstration unter dem Motto „Youth Against Racism“ war der Tod des Amerikaners George Floyd in Minneapolis. Am Eurotower legten die Demonstranten eine Schweigeminute ein. Sie knieten nieder und hoben eine Faust als Zeichen ihres Protests. Immer wieder wurden die

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Namen von Afroamerikanern gerufen, die in Deutschland und in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen zu Tode gekommen sind, darunter außer George Floyd auch Breonna Taylor und Oury Jalloh. Einige Demonstranten trugen Plakate und Transparente mit der Aufschrift „Black Lives Matter“ und „No Justice, No Peace“. Sie zeigten zudem Bilder von Menschen, die bei Polizeieinsätzen ums Leben gekommen sind, zum Beispiel von Eric Garner, der 2014 in New York starb. Die Veranstalter der Protestveranstaltung riefen die Teilnehmer immer wieder dazu auf, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich an die geltende Abstandsregel zu halten. Die Demonstration war von vier Aktivisten im Alter von 19 bis 20 Jahren angemeldet worden, sie trugen Masken mit der Aufschrift „I can’t breathe“. Auch unter den anderen Teilnehmern waren viele junge Leute. Auch am heutigen Samstag sind weitere Proteste im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd angekündigt. Unter dem Motto „Black Lives Matter“ erwarten die Organisatoren von 14 Uhr an auf dem Römerberg abermals mehr als 1000 Teilnehmer. Später soll ein Protestzug vom Kaisersack ins Gallus ziehen. Weitere Demonstrationen sind nach Angaben der Polizei zum Thema „Corona und Grundgesetz“ angemeldet worden. Die größte Veranstaltung findet auf dem Roßmarkt statt. Dort wollen sich rund 500 Mitglieder und Anhänger der AfD treffen; darunter auch Bundestags- und Landtagsabgeordnete der Partei.