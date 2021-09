Windpark Taunuskamm : Einflussnahme der Grünen auf den Windradprozess?

Aktualisiert am

In der Auseinandersetzung um einen auf dem Taunuskamm geplanten Windpark könnten sich Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir strafbar gemacht haben. Das geht aus einer Stellungnahme des Juristen Alfred Dierlamm hervor.

Grüne Energie: Windräder in Hessen Bild: dpa

Die Verantwortlichen in den hessischen Ministerien für Wirtschaft und Umwelt könnten sich in der Auseinandersetzung um einen auf dem Taunuskamm geplanten Windpark unter Umständen strafbar gemacht haben. Das geht aus einer Stellungnahme des renommierten Juristen Alfred Dierlamm hervor. Dazu beauftragt hatte ihn der Naturschutzverein „Rettet den Taunuskamm“, nachdem diese Zeitung über die Einflussnahme der beiden Ministerien auf ein Berufungsverfahren berichtet hatte, das vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof ausgetragen wird.

Seinen Ursprung hat es in dem Antrag einer Tochter des Wiesbadener Versorgungsunternehmens ESWE auf den Bau von Windrädern auf der Hohen Wurzel, einem knapp 620 Meter hohen Berg im Rheingau-Taunus-Kreis. Das der Landesregierung unterstellte Regierungspräsidium Darmstadt lehnte das Vorhaben aus Gründen des Denkmal-, Arten- und Trinkwasserschutzes ab.

Dagegen klagte das Unternehmen mit Erfolg. Dass das Verwaltungsgericht Wiesbaden die durch das Regierungspräsidium ins Feld geführten Hinderungsgründe nicht gelten ließ, erfreute Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz (beide Die Grünen). Schließlich ist der Ausbau der Windkraft ihr oberstes Ziel. Darum hätten sie die Prozessniederlage ihres Regierungspräsidiums aus parteipolitischen Gründen nur zu gerne akzeptiert. Aber das Urteil enthielt auch eine für die beiden Minister bittere Botschaft. Es erklärte den Teil des Regionalplans, der die erneuerbaren Energien betrifft, für nichtig. Er ist nicht weniger als die Grundlage der grünen Energiewende.

Ausführung zum Denkmalschutz „ersatzlos streichen“

Nur aus diesem Grund entschied sich das hessische Wirtschaftsministerium für die Berufung. Deren Begründung sollte sich aber ausschließlich auf die Verteidigung des Teilplans beschränken. Weil seiner Methodik und seinem Konzept die Ausführungen zum Denkmalschutz widersprochen hätten, sei das südhessische Regierungspräsidium „gebeten“ worden, sie auszusparen, so die Sprecherin des Ministers.

Die angebliche Bitte kam im Regierungspräsidium aber offensichtlich als klare Ansage von oben an. Das belegt eine E-Mail, die der Prozessbevollmächtigte Joachim Barton am 28. Mai verschickte. Seiner Behörde sei „mitgeteilt worden“, dass die Ausführungen zum Denkmalschutz „ersatzlos zu streichen sind“, heißt es in dem internen Schreiben, dass der F.A.Z. vorliegt.

Das Wirtschaftsministerium erklärt außerdem, dass die Aspekte des Denkmal- und des Grundwasserschutzes in dem Verfahren berücksichtigt würden, weil ja auch die Stadt Taunusstein in die Berufung gehe und sich „voraussichtlich“ auf diese Aspekte stützen werde.

„Skandalöse Vorgänge“

Dafür, dass die wasserrechtliche Thematik aus dem Schriftsatz des Regierungspräsidiums getilgt wurde, ist Umweltministerin Hinz verantwortlich. Ihr Haus berichtet im Unterschied zum Wirtschaftsministerium in einer schriftlichen Stellungnahme freimütig, dass man das Regierungspräsidium „angewiesen“ habe, die wasserrechtlichen Aspekte nicht weiterzuverfolgen. Als Grund wird ein Gutachten genannt, in dem die Thematik „nochmals umfassend geprüft“ worden sei. Der vor drei Wochen geäußerten Bitte um das Papier kam das Umweltministerium bislang noch nicht nach. Es werde noch geprüft, „ob Rechte Dritter gewahrt werden oder Geschäftsgeheimnisse eventuell gefährdet sein könnten“.

Von „skandalösen Vorgängen“ sprach Carsten Gödel, der Vorsitzende des Vereins „Rettet den Taunuskamm“. Die fundierten Ablehnungsgründe des Regierungspräsidiums fielen unter den Tisch, weil die Ministerien den Prozess verlieren wollten. Doch in diesem Fall drohten dem Land Schadenersatzforderungen in einer zweistelligen Millionenhöhe, so Gödel.