Pogrom in Offenbach : „Tränen des Schmerzes, des Grauens, der Scham“

Am Vormittag des 10. November 1938 brannte die Synagoge in Offenbach. Die Frau des Rabbiners, Mally Dienemann, hielt in persönlichen Aufzeichnungen fest, wie sie den Tag erlebte.

Der Eintrag im Tätigkeitsbuch der Offenbacher Feuerwehr am Morgen des 10. November 1938 ist nüchtern, klingt neutral: „8.15–11.20 Großfeuer in der Synagoge.“ Doch die amtliche Notiz erfasst mitnichten, was an diesem Morgen an Frevel und Widerwärtigkeit in Offenbach gegen Juden geschah. Der Eintrag im Feuerwehrbuch ist Teil des Versuchs der Nationalsozialisten im vormals „roten Offenbach“, in dem Sozialdemokraten und Kommunisten politisch und sozial viele Jahre den Ton angaben, die Spuren der von Propagandaleiter Joseph Goebbels im gesamten Reich der Hitler-Diktatur initiierten judenfeindlichen Attacke zu verwischen. In Offenbach fand das Pogrom am 10. November 1938 statt.

In ihren privaten Aufzeichnungen hält Mally Dienemann, die Ehefrau des Offenbacher Rabbiners Max Dienemann (1875–1939), als Augenzeugin fest: „Am 9. November abends schalteten wir das Radio ein und hörten die Nachricht: von dem Tode des Herrn vom Rath, den Grünspan in Paris ermordet hatte. ... Der Ton war diesmal so brutal, soviel drohender als die sonstigen Beschimpfungsreden, die man täglich und stündlich am Radio hören konnte. Ich erinnere mich des Herzklopfens, das ich beim Anhören dieser Radionachrichten bekam.