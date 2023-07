Viel gibt es zu entdecken in der Region zwischen Rüdesheim am Rhein im Westen und Bad Orb im Osten, zwischen Nidda im Norden und Gernsheim im Süden – doch nicht sofort kommen einem die industriellen Orte in den Sinn, denen vom 29. August bis 3. September die „Tage der Industriekultur Rhein-Main“ gewidmet sind. Mit dem Veranstaltungsformat, das erstmals 2003 von der Kulturregion Frankfurt Rhein-Main durchgeführt wurde und mittler­weile auch in anderen Regionen Deutschlands umgesetzt wird, soll „das industrielle Erbe unserer Region“ gewürdigt werden, so Geschäftsführerin Sabine von Bebenburg. Es gehe auch darum, Orte, deren einstige Bedeutung längst vergessen sind, zurück in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Manche von ihnen dienen inzwischen einem anderen Zweck, wie die denkmalgeschützte Naxoshalle in Frankfurt, die einst als Maschinenbauhalle der Schleifmaschinenfabrik Naxos Union genutzt wurde und seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten vom Theater Willy Praml bespielt wird. Andere sind längst stillgelegt wie die ehemalige Produktionsstätte von Feuerzeugen bei Mylflam Metallwaren in Offenbach.

Zum 21. Mal bietet sich die Möglichkeit, Orte wie diese während der „Tage der Industriekultur“ zu entdecken und Stätten kennenzulernen, die für das Pu­blikum sonst häufig verschlossen bleiben. Neben Führungen und Ausstellungen gehören Vorträge, Werksbesichtigungen sowie Touren mit der Bahn, dem Schiff, mit Bus oder Fahrrad zu den 138 Programmpunkten in 39 Städten der Region. Ein großer Teil der Angebote widmet sich dem jährlich wechselnden Schwerpunktthema; diesmal liegt der Fokus auf „Wasser“.