„Tag der Nachbarn“ : Der Ort, an dem man Demokratie lernt

Der Ort, an dem man Demokratie lernt

Streitereien um Hausordnungen, Maschendrahtzäune und Ruhezeiten? Von wegen. Am „Tag der Nachbarn“ wurde in ganz Deutschland das Neben- und Miteinander gefeiert.

Ein Fest für Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit: Am 26. Mai feierte man im Gallus Garten mit einem „Erdbeerfest“ die Nachbarschaft. Bild: Rosa Burczyk

„Hier habe ich viele Leute kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte. Dabei war das früher einfach die Wiese, auf der sich mein Hund entleert hat“, sagt Mario. Der 58-Jährige, der als Kind aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland kam, sitzt auf einem Steinblock in der Schneidhainer Straße im Frankfurter Gallus. Freiwillige haben hier auf einer Grünfläche aus alten Palletten Hochbeete gebaut, in denen Anwohner Kräuter und Gemüse anbauen. Rundherum wächst eine Hecke, und ein geschlungener Pfad windet sich durchs Grün.

In breitem hessischen Akzent erzählt Mario, wie er in diesem Kleinod mit Gärtnern wie Christo ins Gespräch kam, der hier alte, seltene Tomatensorten züchtete. Und dass er, wenn er hier mit seinem Hund Gassi geht, manchmal heimlich aus den Beeten ein Blättchen Rucola nascht, den er mittlerweile auch selbst zu Hause anbaut. Aus dem Schwärmen kommt er nicht heraus: „Es ist wirklich schön hier, mich freut es, dass es so ein Projekt hier gibt.“

Wir sind im Gallus Garten, wo an diesem sonnigen Freitagnachmittag mit einem Erdbeerfest der „Tag der Nachbarn“ gefeiert wird. Zahlreiche Familien sind gekommen und schlendern über den geschlungenen Pfad durchs Grün. Zu hören ist ein buntes Sprachengemisch aus Somalisch, Ukrainisch, Spanisch, Türkisch und Deutsch. Während Mario wie ein Wasserfall redet, schallt aus dem Off Musik herüber.

Beete, die verbinden

Auf der kleinen Bühne im ersten der drei Gartenabschnitte, nahe dem Feuchtbiotop und dem Insekten- und Bienenbeet, haben die „Tongärtner“ ihre Gitarren angestimmt, vor ihnen tanzen ausgelassene Kinder. Freiwillige von der Deutschen Bank und Linklaters, die hier im Rahmen eines „Social Day“ aushelfen, haben Tische aufgebaut, an denen sie Kaffee und Erdbeerkuchen anbieten und die Kinder Blumentöpfe bemalen oder glitzernde Tattoos machen können.

„Ursprünglich wollten wir einen Garten für unsere Kita haben“, sagt Jessica Wiegand. Sie arbeitet beim benachbarten Mehrgenerationenhaus „Kinder im Zentrum“, einer bekannten Institution im Viertel, und betreut den Gallus Garten. „Wir hatten aber gleichzeitig vom Quartiersmanagement gehört, dass auch viele Anwohner etwas machen möchten. Also haben wir einen Bürgergarten daraus gemacht.“ Um Fördermittel von der Stadt einzuwerben, begann 2016 ein professioneller Planungsprozess unter Beteiligung von Architekten und Anwohnern. Eine Kampfmittelsondierung wurde durchgeführt, bei der eine Weltkriegsbombe beseitigt wurde, auch schadstoffbelasteter Boden wurde ausgetauscht. Seit 2018 sind alle drei Gartenabschnitte fertig.

„Dieses Jahr haben wir das Nachbarschaftsfest erstmals seit Corona wieder breit beworben, mit Instagram-Posts, in unseren Newslettern und mit Zetteln, die wir in der Umgebung in die Briefkästen geworfen haben“, sagt Wiegand. Viele der Festgäste kennt sie von den Angeboten aus dem Mehrgenerationenhaus – viele sind aber einfach spontan vorbeigekommen, wie Mario, der nebenan wohnt.