Aktualisiert am

Katholiken fordern echte Reformen in ihrer Kirche

Synodaler Weg in Frankfurt

Synodaler Weg in Frankfurt :

Synodaler Weg in Frankfurt : Katholiken fordern echte Reformen in ihrer Kirche

In Frankfurt hat die dreitägige Synodalversammlung der Katholiken begonnen. Der Druck ist enorm, Reformen zu beschließen. Immer mehr Mitglieder treten aus der Kirche aus.

Versammlung: Bischof Georg Bätzing beim Auftakt des Synodalen Weges in Frankfurt Bild: Frank Röth

„Ich halte den Synodalen Weg für die Gretchenfrage“, sagt Joachim Braun, Pfarrer der Sankt-Marien-Gemeinde und Leiter der Katholischen Hochschulgemeinde in Frankfurt. Jetzt werde sich zeigen, ob es die Bischöfe ernst meinten – oder die Synodalversammlung nur die „Beruhigungspille“ der Kirche für die Gläubigen sei. Am Donnerstag hat die dreitätige Synodalversammlung in Frankfurt begonnen.

Bis Samstag werden die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, 69 Vertreter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sowie weitere Amtsträger und Laien, zur Zukunft ihrer Kir­che beraten und Beschlüsse fassen.

Gretchenfrage und Bewährungsprobe: Die dritte Synodalversammlung steht unter enormem Druck, Ergebnisse zu liefern. „Ich will Veränderungen sehen“, sagte die Präsidentin des Zen­tralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, am Donnerstag in Frankfurt. Für den Vorsitzenden der Bischofskonferenz und Präsidenten des Synodalen Weges, den Limburger Bi­schof Georg Bätzing, geht es darum, „als Kirche Umkehr und Erneuerung zu gestalten“. Die Kirchenaustrittszahlen seien „wie eine Klatsche“.

Kirchenaustritte haben sich zuletzt verdoppelt

Nicht nur das Outing von queeren Mitarbeitern in der vergangenen Wo­che, sondern auch das Münchner Missbrauchsgutachten sowie die Falschaussage des früheren Papstes Benedikt XVI. haben viele Gläubige zusätzlich zu der Debatte um die verschleppte Missbrauchsaufklärung der vergangenen Jahrzehnte aufgebracht. In Nordrhein-Westfalen, wo das Erzbistum Köln im Fokus der Debatte steht, ha­ben sich die Kirchenaustritte in einigen Großstädten zuletzt verdoppelt. Frankfurt steht im Vergleich noch gut da: Nach Angaben der Stadtverwaltung hat es hier 2021 „nur“ knapp 7700 Kirchenaustrittsgesuche gegeben, wobei diese Zahl sowohl für die katholische als auch für die evangelische Kirche gilt – das Bürgeramt erfasst die Konfessionen nicht getrennt.

2017 sind 4850 Frankfurter aus ihrer Kirche ausgetreten, das ist innerhalb von vier Jahren eine Steigerung von mehr als 60 Prozent (siehe Grafik). Besonders auffällig: Im Januar 2022 hat es 979 Austritte gegeben, wobei allein in den letzten drei Arbeitstagen 270 Austritte erklärt worden sind – möglicherweise könnte es einen Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachten im selben Monat ge­ben, verbrieft ist das nicht. Die katholische Stadtkirche gibt an, dass im vergangenen Jahr 4374 Katholiken ausgetreten sind, 2019 waren es 3402.

Selbst Priester denken theoretisch über Austritt nach

Die Zahlen sind alarmierend: Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, der zurzeit selbst in der Kritik steht, hat kürzlich katholische Kirchenzweifler gebeten, nicht auszutreten: „Wir brauchen auch die kritischen Geister“, sagte er. Doch selbst Priester wie der Frankfurter Joachim Braun er­klären, dass sie über einen Austritt zu­mindest theoretisch nachdenken: „Ich kann das nicht ganz ausschließen.“ Viele fragten sich: Wann ist der Punkt erreicht, wann geht es nicht mehr? Andererseits, so erzählt der Priester, hätten einige in der Gemeinde zuletzt deutlich gemacht, dass sie jetzt erst recht bleiben und für Veränderungen in ihrer Kirche kämpfen wollten. Dazu müssten sich die Bischöfe aber auch bewegen – und nicht nur rhetorisch Ver­änderungen wollen.

Mehr zum Thema 1/

Der Synodale Weg soll dafür das Fo­rum sein. Die Texte, die den Mitgliedern vorliegen, haben nicht alle das Zeug zur Revolution, doch einige stellen deutlich die Machtfrage: In der Vorlage „Macht und Gewaltenteilung“ wird eine Art Rat vorgeschlagen, in dem künftig Bischöfe und Laien – wie beim Synodalen Rat – gemeinsam über wichtige überregionale Fragen beraten und dann entscheiden sollen. „Kirch­liche Entscheidungsstrukturen“ sollen künftig auf Partizipation ausgelegt wer­den. Für die katholische Kirche kä­me das einem echten Quantensprung gleich.