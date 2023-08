Prachtvoll: So sah die orthodoxe Synagoge in Darmstadt vor ihrer Zerstörung von innen aus. Bild: Marc Grellert/TU Darmstadt

Marc Grellert ist es gewohnt, mit unvollständigen Puzzles zu arbeiten. Aber manchmal hat er richtig Glück. Jahrelang etwa konnte der Architekt, der den Forschungsbereich Digitales Gestalten an der TU Darmstadt leitet, nur die Fassade der Synagoge in Langen, südlich von Frankfurt, visualisieren. Vom Inneren hatte er nur ein einziges Bild, es zeigte einen Ausschnitt der Thora-Nische. Aber dann reiste eine Kuratorin in die USA, um den Nachlass des jüdischen Malers Max Lazarus zu sichten, weil sie eine Ausstellung über ihn plante. „Sie hat farbige Aquarellstudien darin gefunden“, sagt Grellert. Viele Entwürfe der Langener Synagoge, mit verschiedenen Farben und Geometrien – aber nur einer passte zu den Details auf dem Innenraumfoto von Grellert. So konnten er und seine Mitarbeiter endlich auch das Innere des Gotteshauses am Bildschirm nachbauen. „Das war schon sensationell.“

Um Synagogen im Rhein-Main-Gebiet wird es auch in seinem jüngsten Projekt gehen, das die TU Darmstadt zu einem Drittel fördert und von mehreren Stiftungen unterstützt wird. In den kommenden Jahren will Grellert in Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität und der Johannes-Gutenberg-Universität insgesamt 13 Synagogen in Mainz, Darmstadt und Frankfurt digital rekonstruieren.