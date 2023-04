Die Ethnologin Susanne Schröter wurde an der Goethe-Universität Frankfurt promoviert. Sie war unter anderem am dortigen Frobenius-Institut und am Institut für Ethnologie der Uni Mainz tätig, bevor sie 2008 auf eine Professur für Ethnologie an der Goethe-Uni berufen wurde. Seit 2014 leitet sie das von ihr gegründete Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Frau Schröter, zu Ihrer Konferenz mit dem Titel „Migration steuern, Pluralität gestalten“ am 28. April haben Sie unter anderen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eingeladen. Manche Leute behaupten, Palmer sei ein Rassist. Bieten Sie an der Uni Frankfurt Rassisten ein Forum?