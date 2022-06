Aktualisiert am

Schüsse in Supermarkt

Schüsse in Supermarkt :

Schüsse in Supermarkt : Täter von Schwalmstadt hatte keine Waffenerlaubnis

Der Täter hatte kein Waffenerlaubnis: In einem Supermarkt in Schwalmstadt-Treysa tötete ein Mann zuerst eine Frau und dann sich selbst. Bild: dpa

Der Mann, der in einem Lebensmittelmarkt in Schwalmstadt-Treysa seine Ex-Partnerin und sich selbst erschossen haben soll, hatte keine Waffenerlaubnis. Nun muss wird ermittelt, wie der Achtundfünfzigjährige an die Tatwaffe kam.