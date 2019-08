Millionenschaden : Tausende Süßigkeiten verderben wegen defekter Kühlung

Aktualisiert am

Wegen eines technischen Defekts in der Klimaanlage sind Süßigkeiten des Herstellers Ferrero im Wert von bis zu einer Million Euro verdorben. (Symbolbild) Bild: dpa

Am Donnerstagabend sind tausende Süßigkeiten in der Fabrik des Süßwarenherstellers Ferrero in Hessen verdorben. Es entstand ein MIllionenschaden.