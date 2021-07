Drohnen und Geomagnettaster : Suche nach römischen Relikten

Aktualisiert am

Wo die Kinder im Herbst ihre Drachen steigen lassen, ist geschichtsträchtiger Boden. Das wussten die Bauherren schon, als 1987 das neue Kreishaus gebaut wurde, und die römische Vergangenheit wird auch heute wieder zum Leben erweckt, da gerade eine Erweiterung des Landratsamtes und die Voruntersuchungen zum neuen Hofheimer Stadtteil Marxheim II/Römerwiesen anstehen. Immer wieder wird auf dem Hofheimer Hochfeld nach weiteren Spuren des römischen Feldlagers gesucht. Bei Grabungen auf dem Gelände des Landratsamtes kamen die Archäologen der Vergangenheit wieder einen Schritt näher. Es wurden Gräben und Relikte aus der Römerzeit gefunden. Die Grabungen erfolgten in Begleitung des Landesamtes für Denkmalpflege. Bis im Herbst die Bauarbeiten am früheren künstlichen Löschteich beginnen, sollen weitere Untersuchungen folgen.

So entdeckten die Altertumsforscher einen Graben des alten römischen Erdlagers, zudem möglicherweise einen Palisadengraben. Die Arbeiten förderten zudem zahlreiche Keramikfragmente und Metallobjekte zutage wie eine eiserne Lanzenspitze, eine Silbermünze, eine bronzene Scheibe und einen bronzenen Ring. Bei der Erkundung des Terrains setzten die Fachleute auch Drohnen und Metalldetektoren ein. Der Grabinhalt der Gräben wurde entnommen und eine dreidimensionale Dokumentation der ursprünglichen Gräben erstellt.

Schon seit 100 Jahren spannend

Schon 2017 hatten Testgrabungen neue Erkenntnisse über die römische Vergangenheit ergeben, die zu den Vorarbeiten für das Wohngebiet Marxheim II/Römerwiesen zählen. Die Fundschleier wiesen darauf hin, dass es sich um eine möglicherweise von römischen Truppen vor 2000 Jahren kurzfristig genutzte Anlage handeln könnte, die auf dem Durchmarsch nach Germanien genutzt wurde. Mit einem auf zwei Rädern montierten Metallgeflecht, das über die Wiesen geschoben wird, tasteten die Forscher in einem geomagnetischen Verfahren ohne Berührung des Bodens das gesamte Hochfeld ab. Für die Stadt Hofheim war diese Untersuchung notwendig geworden, da auf einer Fläche von 28 Hektar Wohnungen entstehen sollen. Für die Fachleute sind Grabungen in Hofheim schon seit 100 Jahren spannend.

Denn an der Stelle des heutigen Landratsamtes zum Beispiel, strategisch günstig an einer regionalen Straße gelegen, hatten die Römer spätestens um 40 nach Christus ein erstes Erdlager errichtet. Sie ersetzten es zunächst durch ein Kastell mit Holztürmen und einer Mauer aus Grassoden; dieses wiederum durch ein Steinkastell. Zusammen mit anderen Lagern in der Region spielte es eine wichtige Rolle bei der Offensive gegen die Chatten. Rund 50 Meter südlich des Steinkastells war ein Lagerdorf angelegt. Zur Versorgung der rund 500 Soldaten lebten hier Handwerker, Händler und andere Gewerbetreibende. Das Kastell wurde 110 nach Christus geräumt, das Dorf etwas mehr als hundert Jahre später.

Von den aktuellen Grabungen versprechen sich die Experten weitere Erkenntnisse zum damaligen römischen Leben auf dem Hochfeld. Nicht nur auf die Römerzeit beschränken sich indes die Funde bei den Bauarbeiten am Landratsamt. Beim Ablassen des Wassers aus dem künstlichen Teich förderte die Feuerwehr etwas modernere Relikte zutage: eine Spielekonsole und ein Restaurant-Schild.