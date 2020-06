Polizei bittet um Hinweise : Noch keine Spur bei Suche nach vermisstem Schüler

Die Plakate hängen inzwischen fast überall. Am Oeder Weg, an der Schweizer Straße, auch in der Nähe des Stadtwalds in Sachsenhausen, wo Emil P. das letzte Mal gesehen worden ist. Sie zeigen den 16 Jahre alten Schüler, der seit Samstag vermisst wird.

Die Frankfurter Polizei sucht seit Tagen mit einem Großaufgebot nach dem Jugendlichen. Am Donnerstag hat sie zudem Fotos eines olivgrünen Zeltes veröffentlicht, wie es Emil P. dabei haben soll. Einmal zusammengefaltet in einem Sack, einmal aufgebaut. Ein Sprecher sagte, vielleicht habe jemand ein solches Zelt irgendwo gesehen. In diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise.

Am Donnerstag haben zahlreiche Beamte abermals Teile des Stadtwalds in der Nähe des Flughafens und der Isenburger Schneise sowie der Mörfelder Landstraße durchsucht, jedoch ohne Ergebnis. Seit Bekanntwerden der Vermisstenmeldung seien einige Hinweise eingegangen, so der Sprecher. Eine vielversprechende Spur sei aber noch nicht darunter gewesen. Die Suche werde jeden Tag „intensiv fortgeführt. Es sind noch längst nicht alle Maßnahmen erschöpft“.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Emil P. einen beigen Kapuzenpullover, ein dunkelblaues Langarmshirt, eine dunkelblaue Jogginghose und dunkelblaue Schuhe der Marke New Balance. Möglicherweise hat er einen blauen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 75551199 entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. Die Plakate, die seit Mittwoch im Stadtgebiet zu finden sind, hat die Familie in Absprache mit der Vermisstenstelle der Polizei selbst anfertigen lassen. Zahlreiche Helfer hängten sie an Laternenpfähle, Stromkästen und Bäume – in der Hoffnung, dass der Jugendliche möglichst bald gefunden wird.