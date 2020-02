Windige Sprachbilder : Sturmfrei

Nach dem Dammbruch kam der Sturm. Es war unausweichlich, dass die politische Großwetterlage in Thüringen nicht länger nur von einem aus der Metaphern-Cloud gepflückten Sprachbild, sondern auch von einem aus der real existierenden Erfahrungswelt beschrieben wurde. So viel Sturm ist nie wie bei den Wiebkes, Lothars, Eberhards, die sich für alle spürbar in der Atmosphäre tummeln und auf der Erde die Dinge kräftig durcheinanderwirbeln. Und irgendwas, das außerhalb der Meteorologie als stürmisch beschrieben werden kann, gibt es immer, kaum etwas jedoch eignete sich jemals so gut dafür wie die Geschehnisse im Erfurter Landtag.

Und, wahrlich, der Sturm hält an. Annegret Kamp-Karrenbauers angekündigter Abschied von CDU-Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur hat ihn neu entfacht. Da fehlte wohl der Rückenwind, und nun finden sich die Christlichen Demokraten in einer steifen Brise wieder, die auch nicht abflauen wird, wenn Sabine längst ihren letzten Windstoß ausgehaucht hat. Stürmische Zeiten, möchte man sagen, und in diesen Tagen verzichtet kaum ein Moderator darauf, die Metaphernkiste zu öffnen, aus der sich die orkanartigen Böen aus der Wetterwirklichkeit zu einem gewaltigen Sturm verdichten, der alles mitzureißen droht, was sich der AfD entgegenzustemmen sucht.

Begriffliches Aufschaukeln

Langsam aber fällt es schwer, einen gewissen Überdruss zu verleugnen, der alle und jeden zur Symbolik des Sturms greifen lässt, der sich begrifflich mühelos aufschaukeln lässt zum Tornado, zum Hurrikan, fragt sich nur, wer im Auge des Orkans sitzt, Höcke vermutlich. Andere nämlich, zuvörderst Herr Kemmerich, haben schon die Segel gestrichen: Flaute. Die herrschte am Montag auch in vielen Frankfurter Schulen, die einen Sturm der Entrüstung befürchteten, hätten sie den Schülern nicht sturmfrei gegeben. Womit in des Wortes anderer Bedeutung Teenager nach wie vor Wohnstätten bezeichnen, die von den Erziehungsberechtigten zeitweise geräumt werden.

Glücklich, wer am Sonntag eine sturmfreie Bude hatte, um die Freunde nach der Meldung, dass der Unterricht anderntags für keinen frischen Wind sorgen wird, zu einer spontanen Übernachtungsparty einzuladen. Womöglich tobte dort dann auch der Sturm der Liebe. Ach so, das sollten wir nicht vergessen: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Aber nun fordern wir ein Sturmmetaphernverbot, bis das Tiefdruckgebiet Horst oder Thusnelda herbeibraust. Bis dahin sprechen wir vom Beben, das durchs Land, die Politik oder das Leben geht.