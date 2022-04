Neue Studie : Röntgenstrahlen könnten doppelt gegen Krebs helfen

Eine Strahlentherapie kann Tumore nicht nur direkt zerstören, sondern auch das Immunsystem des Patienten so stimulieren, dass es den Krebs besser bekämpfen kann. Für diese Annahme haben Forscher der Universitäten Darmstadt, Frankfurt und Homburg sowie des GSI-Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung weitere Belege gefunden.

Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass klinisch relevante Dosen von Röntgenstrahlen in T-Lymphozyten zu einer Änderung des Kalziumstoffwechsels führen. Dadurch verlagert sich ein Tran­skrip­tionsfaktor aus dem Zytoplasma in den Zellkern und regt dort die Herstellung von Botenstoffen an, die für die Immunreaktion von Bedeutung sind.

Auf diese Weise könnten die Lymphozyten stimuliert werden, Tumorzellen anzugreifen. Diesen Effekt könnte sich die Medizin nach Ansicht der Wissenschaftler zunutze machen, da bei einer Strahlenbehandlung immer auch Blutzellen im Zielgewebe getroffen würden.

