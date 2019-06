Frankfurter Universität : Studenten schreiben SS-Lied auf Flipchart

Aktualisiert am

Was in den Köpfen jener vorging, die sich auf dem Flipchart im Gruppenraum der Liberalen Hochschulgruppe ausgetobt haben, würde man gerne wissen – oder vielleicht auch lieber nicht. Außer Macho-Parolen („Man Rules“ nebst erigiertem Penis) und konventioneller Linkenhasser-Prosa („Lieber tot als rot“) ist auf dem Tafelblatt ein Satz zu lesen, der nicht zum üblichen Zitatenschatz verspätet pubertierender Hochschüler gehört: „Und stehen nun zum Kampf bereit gegen die rote Pest!“ Er stammt aus dem Lied „SS marschiert in Feindesland“, auch bekannt als „Teufelslied“, entstanden 1944.

Wer die Sprüche und Zeichnungen auf dem Flipchart hinterlassen hat, ist nicht bekannt. Offenbar wussten Mitglieder der Liberalen Hochschulgruppe (LHG) aber seit längerem davon. Der Verdacht, dass die LHG braunes Gedankengut toleriere, hat das Studentenparlament der Goethe-Uni zu einer deutlichen Reaktion veranlasst: Es entschied, den Liberalen wegen Verstoßes gegen die Nutzungsordnung des Studierendenhauses auf dem Campus Bockenheim den Gruppenraum zu entziehen. Nach Angaben der Asta-Vorsitzenden Kyra Beninga haben alle Gruppen im Parlament mit Ausnahme der LHG selbst dieses Vorgehen unterstützt, also auch der RCDS. Auch das Uni-Präsidium verurteilte die Parolen auf dem Flipchart und forderte Aufklärung von der LHG.

Beninga sagte auf Anfrage, die Raumsperre gelte zunächst unbefristet. Antifeministische und nationalsozialistische Parolen würden im Studierendenhaus nicht geduldet. Asta-Referentin Clara Mißbach wies darauf hin, dass sogar die FPÖ in Wien ihren Pressesprecher entlassen habe, weil er auf Facebook aus dem „Teufelslied“ zitiert habe. Im Studentenparlament habe ein Mitglied der LHG gesagt, es könne das SS-Lied gerne anstimmen. Dass Leute aus dieser Gruppe oder ihrem Umfeld solche Verse aus dem Kopf wiedergeben könnten, sei skandalös, so Mißbach. Orts- und Landesverband der FDP müssten sich von der Liberalen Hochschulgruppe Frankfurt distanzieren und deren Mitglieder aus der Partei ausschließen.

LHG gibt sich bestürzt

Die LHG selbst gab sich gestern bestürzt. Die Sätze und Zeichnungen auf dem Flipchart seien „zum Teil erschreckend und nicht tragbar“, teilte die Gruppe im Internet mit. Man werde den Vorfall „intern sowie extern vollständig aufklären, aufarbeiten und Konsequenzen daraus ziehen“. Der pauschale Entzug des Gruppenraums und der „Generalverdacht“ gegen die LHG seien aber „undemokratisch“.

Dominik Rauth, stellvertretender Vorsitzender der LHG, sagte auf Nachfrage, das Flipchart stehe „seit ungefähr einem Jahr“ in dem Raum. Dieser sei „sehr unaufgeräumt“ und werde im Grunde nur als Abstellraum genutzt. Er selbst habe sich die Sprüche und Zeichnungen lediglich flüchtig angeschaut. „Ich habe nur den Penis gesehen und gleich gedacht, es ist etwas Dummes.“

Die Vorstellung, es gebe in seiner Hochschulgruppe Rechtsextremisten, macht Rauth nach eigenen Worten Angst. Er kenne aber niemanden unter den 85Frankfurter Mitgliedern, denen er solche Anschauungen zutraue. In den Gruppenraum könne jeder gelangen, der an der Pforte des Studierendenhauses nach dem Schlüssel frage und angebe, er gehöre zur LHG. Er wolle aber nicht behaupten, dass sich Unbefugte dort Zutritt verschafft hätten. Und eines sei klar: „Wenn es jemand Internes war, wird es personelle Konsequenzen geben.“