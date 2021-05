Studenten in der Pandemie : Krise auf zehn Quadratmetern

Entflieht der Enge, so oft sie kann: Kristina Müller in der Küche ihrer Wohnheim-Wohngemeinschaft Bild: Laila Sieber

Ein paar geöffnete Fenster zeugen von Leben in den Türmen. Hin und wieder laufen Studenten in die Klötze hinein, andere kommen heraus – entweder allein oder zu zweit. Obwohl gerade die Sonne scheint, sind vor den Wohnheimen keine Grüppchen zu sehen. Das liegt zum einen an den fehlenden Sitzgelegenheiten, zum anderen natürlich an Corona. Nach mehr als einem Jahr Pandemie ist es nicht nur auf dem Frankfurter Uni-Campus immer noch ruhig, sondern auch rund um die „Todestürme“.

Den makabren Spitznamen für die beiden in den siebziger Jahren erbauten Wohnheime, die das Studentenwerk Frankfurt an der Ginnheimer Landstraße betreibt, haben viele ihrer Mieter schon gehört. Auch Kristina Müller und Lukas Freimuth kennen ihn. Die beiden 26 und 22 Jahre alten Studenten stehen kurz vor ihrem Auszug. Vier Jahre lang waren sie dort Mieter. In dieser Zeit haben sich zwei Menschen in den Wohnheimen das Leben genommen, darunter eine Person, die nicht dort wohnte, wie eine Sprecherin des Studentenwerks bestätigt.