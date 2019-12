Frankfurter Oberbürgermeister : Posse um Neujahrsgruß

Stephan Siegler ist ein besonnener Mann, aber nun ist dem Stadtverordnetenvorsteher von der CDU der Kragen geplatzt. Grund für den Riesenärger zum Jahresende ist der gescheiterte Versuch, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister allen Frankfurtern ein gutes, neues Jahr zu wünschen. Seit 2014 hatte die Planung immer reibungslos funktioniert, doch diesmal war der Textentwurf aus dem Büro von Peter Feldmann (SPD) nach Sieglers Worten „nicht unterschreibbar. Das Ding war totaler Murks und musste komplett neu geschrieben werden“, sagt der erboste CDU-Mann. „Wenn Feldmann nur noch mit der Awo und anderem beschäftigt ist, dann ist das nicht mein Problem. Seinen Laden muss er im Griff haben.“ Nicht einmal gute Wünsche für das Jahr 2020 hätten am Textende gestanden. „Einen solchen Entwurf würde man jedem Praktikanten um die Ohren hauen.“

Nun stammt das Schreiben aber nicht von einem Praktikanten, sondern von Nils Bremer, Feldmanns Büroleiter. Der sieht das Ganze „nicht so dramatisch. Uns hat am Ende einfach die Zeit gefehlt“, sagt er und fügt hinzu: „Ich bin sicher, dass wir das nächstes Jahr wieder gemeinsam hinkriegen.“

Siegler ist seit knapp sechs Jahren erster Bürger der Stadt. Als Vorsteher leitet er die Stadtverordnetenversammlungen im Römer. Seine Vorgängerin im Amt, Bernadette Weyland, hatte auch einmal darauf verzichtet, mit Feldmann zu grüßen. Sie veröffentlichte Ende 2013 eine eigene Mitteilung, weil ihr die Schwerpunkte nicht passten.

Keine Grüße an die Bürgerinnen und Bürger

Von Stephan Siegler wird es nun überhaupt keine Grüße an die Bürgerinnen und Bürger geben, weil die Zeit für eine eigene Gruß-Variante nicht mehr reichte. Auch deshalb ist der CDU-Mann so zornig. Denn schon am 20.Dezember, einem Freitag, teilte Sieglers Mitarbeiterin Bremer nachmittags mit, dass der Vorsteher „zu diesem Text ausdrücklich keine Freigabe erteilt“ habe und davon ausgehe, „dass ein neuer Entwurf übersandt wird“. Die Mail, die dieser Zeitung vorliegt, erhält den Hinweis auf die fehlenden guten Wünsche, aber auch das Begehr, Textteile zu „pol. Partizipation der Bürger/-innen“ und „das angedachte Jugendparlament“ einzupflegen, ferner „ein ausdrückliches Dankeschön an alle, die sich für Ihr Frankfurt engagieren“.

Die Antwort Bremers geht am Montag, 23.Dezember, um kurz vor zehn ein. Die Botschaft zum dezent überarbeiteten Entwurf ist knapp. Sie lautet: „unten ergänzt. mit Bitte um Freigabe bis 12Uhr.“ Sieglers Mitarbeiterin informiert ihren Chef: „Außer der Korrektur der Zeichensetzungs- und Grammatikfehler und dem geänderten letzten Satz ist alles so geblieben. Zum Fremdschämen.“

Mehr zum Thema 1/

Siegler fasst sich daraufhin ebenfalls sehr kurz: „Keine Freigabe!!!!!“, textet er um 10.40 Uhr an seine Mitarbeiterin. Acht Minuten später schickt er eine SMS an den Oberbürgermeister mit folgendem Wortlaut: „Da keine Bereitschaft zur Überarbeitung des peinlichen Neujahrsgrussworts besteht, verweigere ich die Mitzeichnung. Es darf NICHT mit meiner Unterschrift veröffentlicht werden!!! Gruss Stephan“. Auf eine Antwort Feldmanns wartet der Stadtverordnetenvorsteher noch immer.