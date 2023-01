Streit um Netrebko-Auftritt : Taktlos im Musikgeschäft

Wenn in drei Monaten in Wiesbaden die Internationalen Maifestspiele eröffnet werden, gibt sich auch der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Gert-Uwe Mende (SPD), die Ehre. Wie er im Gespräch mit der F.A.S. ankündigte, will er bei dieser Gelegenheit den öffentlichen Konflikt um die geplanten Auftritte der russischen Opernsängerin Anna Netrebko ansprechen.

Eva-Maria Magel Leitende Kulturredakteurin Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Er nahm seinen Ausgang, als Uwe Eric Laufenberg, der streitlustige Intendant des Staatstheaters, dem Wiesbadener Magistrat am 10. Januar in vertraulicher Sitzung von der etwa ein halbes Jahr zurückliegenden Verpflichtung der Starsopranistin für stolze 100.000 Euro berichtete. Die Kommunalpolitiker zeigten sich beeindruckt. Sie ignorierten die Tatsachen, um die jeder wusste.

Netrebkos ausgeprägte Nähe zum Kreml hatte sie in großen Opernhäusern zur Persona non grata gemacht. Dass sie daraufhin zu Putin auf Distanz ging, ließ sie auch in Moskau in Ungnade fallen, wurde aber im Westen vielfach als rein taktisch motiviertes Manöver gewertet, mit dem sie die verlorene Gunst ihrer Anhänger und Geschäftspartner habe zurückgewinnen wollen. Am 7. Januar veröffentlichte die ukrainische Regierung eine Sanktionsliste, die unter 119 russischen Künstlern und Kreativen auch Netrebko nennt.

Der Staatskanzlei blieb nur eine Wahl

Was dem Wiesbadener Magistrat entgangen war, nahm die hessische Landesregierung sehr ernst. Während die Stadt als Mitveranstalter den größten Teil der Kosten des Festivals schultert, übernimmt der Ministerpräsident traditionell die Schirmherrschaft über die Maifestspiele. Das Land gibt einige Empfänge, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst fördert in der Regel je eine Produktion der Maifestspiele mit einem Zuschuss von bis zu 75.000 Euro und lässt wissen: Da für die Maifestspiele 2023 noch kein Antrag der Stadt vorliege, sei offen, welcher Programmpunkt das in diesem Jahr sein werde, teilte das Ministerium mit. Jedenfalls habe man „nicht die Absicht, die Opernvorstellungen mit Frau Netrebko zu unterstützen“.

Der Intendant müsse dazu bewegt werden, die Opernsängerin wieder auszuladen, hieß es in der Staatskanzlei. Diese Sichtweise machte der Magistrat sich zu eigen. In seiner Sitzung vom 17. Januar fasste er einen entsprechenden Beschluss, der die eine Woche zuvor geäußerte Zustimmung in ihr Gegenteil verkehrte. Doch der Versuch, Laufenberg zum Einlenken zu bewegen, scheiterte. Der Intendant, der mit der Landesregierung seit Langem im Streit liegt, zeigte sich einmal mehr empört und verschickte Briefe, deren Kopien gestreut wurden.

Der Staatskanzlei blieb nur eine Wahl. Um einen diplomatischen Affront gegenüber der Ukraine zu vermeiden, zog sie sich für 2023 aus dem Festival zurück. Der Öffentlichkeit wurde dies in einer gemeinsamen Erklärung von Land und Stadt mitgeteilt, in der Mende und sein Kulturdezernent Axel Imholz (SPD) betonten, dass sie zwar die künstlerische Freiheit des Intendanten respektierten, aber keine Zweifel an der Solidarität mit der Ukraine aufkommen lassen wollten.

Eine klare Marschrichtung

Darum werde sich der Magistrat abermals mit der Angelegenheit befassen, so die beiden Sozialdemokraten. Dafür gaben sie auch eine klare Marschrichtung vor. Ein Verzicht der Stadt auf repräsentative Veranstaltungen bei den Maifestspielen sei „konsequent und in der Sache das richtige Signal“, hieß es in der Pressemitteilung.