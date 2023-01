Weiter Streit um Netrebko : Emotionaler Appell ukrainischer Künstler

Ein Brief aus Charkiw lässt den Streit um den geplanten Auftritt der russischen Opernsängerin Anna Netrebko bei den Maifestspielen in Wiesbaden in neuem Licht erscheinen. Und die Antwort des Intendanten irritiert.

In der Debatte über den geplanten Auftritt der russischen Opernsängerin Anna Netrebko bei den Internationalen Maifestspielen in Wiesbaden haben sich jetzt auch die Künstler des Taras-Schewtschenko-Theaters aus Charkiw in der Ukraine zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Appell bitten sie den Leiter des Festivals, Uwe Eric Laufenberg, sich zwischen ihnen und Netrebko zu entscheiden.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

„Jetzt ist es an Ihnen, zu wählen, wessen Kultur Sie mit Ihrem Festival eine große Bühne bieten werden: der Kultur des Aggressors und terroristischen Staates oder der Kultur des demokratischen Staats, der verzweifelt für die Werte der ganzen zivilisierten Welt kämpft“, heißt es in dem Schreiben aus der Ukraine, das der F.A.Z ebenso vorliegt wie Laufenbergs Antwort.