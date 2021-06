Tarifstreit bei Amazon : Streiks begleiten die „Prime-Days“

Die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi hat abermals Beschäftigte des Großversenders Amazon hierzulande zu Streiks aufgerufen, dieses Mal an den sogenannten Prime Days am Montag und Dienstag. Der Ausstand hat auch in den Versandzentren Fra1 und Fra3 in Bad Hersfeld begonnen. Die Arbeitnehmervertreter fordern von Amazon angesichts der guten Geschäfte des Konzerns höhere Entgelte, als das Unternehmen bisher anbietet, und fordert von ihm die Übernahme des Einzelhandels-Tarif in Hessen.

In Bad Hersfeld zählt das Unternehmen rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An den „Prime Days“ bietet Amazon im Internet nach eigenen Angaben allerlei Produkte zu Tiefpreise an. Auch am Mittwoch sollen Gewerkschafter nach Angaben von Verdi dort nicht arbeiten. Verdi fordert von Amazon, die Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels Hessen anzuerkennen. Und zwar schon im neunten Jahr. Zudem zeigt sich die Gewerkschaft mit dem Tarifangebot des Konzerns unzufrieden.

„Amazon hat unlängst Lohnerhöhungen angekündigt, die bei 2,5 Prozent liegen. Das ist gerade mal ein Ausgleich für die derzeitige Preissteigerung. Das ist keine Wertschätzung und Anerkennung der besonderen Belastungen in der Corona-Zeit“, zitiert Verdi seine für Bad Hersfeld zuständige Sekretärin Mechthild Middeke. Dabei sei Amazon im Handel einer der Gewinner der Corona-Krise. „Die Beschäftigten bei Amazon haben mehr verdient“, folgert sie. Rund 300 der 3500 Beschäftigten beteiligen sich laut dpa am Ausstand.

4,5 Prozent im Monat gefordert

Die Gewerkschaft will in den Tarifverhandlungen mit den Handelsarbeitgebern ein Lohnplus von 4,5 Prozent erreichen nebst 45 Euro mehr je Monat, dabei ein tarifliches Mindestentgelt von 12,50 Euro je Stunde sowie die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge.

Amazon verweist auf eine Reihe von Zusatzleistungen mit etwa Mitarbeiteraktien, Boni und unentgeltlichen Versicherungen. Ein Sprecher der deutschen Landesgesellschaft bestätigte schon Mitte Juni die geplanten 2,5 Prozent für Bad Hersfeld. Er gab aber zu bedenken: „Die Löhne steigen von Region für Region unterschiedlich, das sind teilweise auch über 6 Prozent.“ Wichtig dabei sei: Eine Lohnerhöhung solle es vorbehaltlich der Betriebsratszustimmung für alle Beschäftigten im Versand geben, auch wenn sie schon über der genannten Marke lägen.

Das Unternehmen erhöhe die Entgelte automatisch alle zwölf und 24 Monate. In der Folge bekämen Beschäftigte, die 24 Monate für Amazon tätig seien, geplant bei mindestens 13,52 Euro. Bisher betrage der Mindestlohn in Bad Hersfeld 11,73 Euro.

Amazon zahlt laut Gewerkschaft immer noch unter dem einschlägigen hessischen Tarif. Als ermutigendes Signal werten die Arbeitnehmervertreter aber den Beitritt des Unternehmens zum Hauptverband des deutschen Einzelhandels. Middeke sieht dies als Hinweis an, dass sich Amazon nicht mehr als reiner Logistiker begreife, wie sie der F.A.Z. Mitte Juni sagte.