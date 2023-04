Jamschid brät Eier. „Nimmst du auch Frühstück?“, fragt er einen Kollegen. Der nickt. Jodgor greift in eine Schachtel mit Datteln, die auf der Europalette in der Mitte des leeren Lastwagens steht. Drum herum hocken fünf Männer. Vladimir von der Tankstelle ist zu Besuch, er nimmt Tee, Lipton schwarz natürlich – Vladimir ist zwar Russe, aber in manchem ist man sich einig. Jamschid und Jodgor kommen beide aus Usbekistan, Samarkand, beziehungsweise aus der Nähe davon, erklären sie. Ihnen ist klar, dass sie als Lastwagenfahrer das deutsche Fernstraßennetz besser kennen als ein europäischer Besucher die Millionenstädte ihrer Heimat.

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Ein Punkt auf diesem Netz, den in der Truckerszene jetzt viele auf dem Schirm haben: der Rastplatz Gräfenhausen West, über dessen verbeultem Zufahrtsschild die georgische Fahne im Wind weht. Die Fahrer aus der Republik am Kaukasus haben sie an einem knorpeligen Stecken als Erinnerung an ihr Zuhause gehisst. Und als Zeichen für ihre gemeinsame Sache.