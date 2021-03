Strahlenschutz : Fakten gegen die Radon-Angst im Homeoffice

Till Kuske hat viel zu tun. Manchmal auch besonders viel. Und zwar immer dann, wenn in der Öffentlichkeit das Thema Radon und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit diskutiert werden. Wenn den Menschen mit überspitzten Formulierungen Angst gemacht wird, dann rufen sie bei ihm an. So wie jüngst, als in einem Magazin zu lesen war, ein Homeoffice in Kellerräumen berge das Risiko, schleichend mit Radon vergiftet zu werden und an Lungenkrebs zu sterben.

Kuske, Leiter des hessischen Radonzentrums, sieht es als eine seiner Aufgaben, die Bevölkerung besser aufzuklären. „Ich will die Leute so weit bringen, dass sie bewusst eine Entscheidung treffen können, damit sie keine Angst mehr haben“, sagt Kuske.