Kaputte Weiche in Frankfurt : Störung im S-Bahn-Tunnel sorgt für Verkehrschaos

Pendler müssen am Mittwoch mit Verspätungen im S-Bahn-Verkehr rechnen. Bild: Michael Braunschädel

Geduldsprobe für Pendler in und um Frankfurt: Eine kaputte Weiche hat die meisten S-Bahnen in der Mainmetropole ins Stocken gebracht. Erst am Donnerstag dürfte der Verkehr wieder rund laufen.