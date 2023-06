Aktualisiert am

In Joghurtbechern aus dem Supermarkt stecken nach einer Analyse von Verbraucherschützern nur wenig Früchte, dafür jede Menge Zucker.

Fertige Fruchtjoghurts stehen wegen ihrer Zusammensetzung immer mal wieder in der Kritik von Vebraucherschützern. Nun hat sich die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 24 Erdbeerjoghurts aus vier Supermärkten und Discountern vorgeknöpft – die gängigsten Marken, die man dort findet – und stellt nach der Labor-Analyse fest: Ein typischer 150-Gramm-Becher enthält im Durchschnitt 15,4 Gramm Erdbeere – das entspricht etwa einer einzelnen Frucht.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Mit so wenig Frucht allerdings lasse sich kein deutlicher Fruchtgeschmack und keine kräftige Farbe erzielen. Daher werde häufig getrickst, teilen die Verbraucherschützer mit. Aromen sorgten dann für mehr Geschmack und rote Bete-Saft für eine ansprechende rote Farbe, heißt es.

Sechs Würfelzucker in einem Becher

Vor allem aber – und das ist Sicht der Ernährungsexperten vor allem zu kritisieren – sind fertige Fruchtjoghurts „wahre Zuckerbomben“, wie Caroline Ludwig aus der Ernährungsberatung der Verbraucherzentrale feststellt. Ein 150-Gramm Becher Joghurt enthält danach durchschnittlich 17,3 Gramm Zucker, das entspreche sechs Stück Würfelzucker: Ein gesunder Snack für Zwischendurch sei der zuckerreiche Erdbeerjoghurt also nicht, so Ludwig.

Mehr zum Thema 1/

Wie die Ernährungsexpertin erläutert, sollten Erwachse nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation im Schnitt maximal 50 bis 60 Gramm Zucker am Tag zu sich nehmen, Kinder maximal 30 Gramm. Mit zwei Joghurt-Bechern wäre diese Zucker-Empfehlung für Kinder also bereits erreicht. Der Grund für die Empfehlung: Zu viel Zucker in der Ernährung kann zu Übergewicht, Diabetes, Karies und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Laut Ludwig gibt eine bessere Variante: frische Erdbeeren schneiden oder pürieren und mit der doppelten Menge Naturjoghurt mischen. Funktioniert im Winter im Übrigen auch mit Erdbeermarmelade.