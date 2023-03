Zu kochen war das Glück seines Lebens, so lange er konnte, hat er am Herd gestanden. Dass ihm das schon ein paar Jahre lang nicht immer leichtgefallen war, haben viele gar nicht gewusst, und gespürt haben seine Gäste das schon gar nicht. In der „Golden Kron„ im Frankfurter Stadtteil Eschersheim hatte Alfred Friedrich, ein Mann, der Sterne erkocht hat, mit den Großen seiner Zunft gearbeitet hat und selbst einer war, eine berufliche Station gefunden, von der er hoffte, es werde seine letzte sein, als noch niemand das fürchten musste.

Alfred Friedrich, ein 1957 geborener Österreicher, der mit weicher Stimme sprach, hat einen langen Weg zurückgelegt, mit einer Karriere, wie sie in der kulinarischen Welt nicht unüblich ist. Friedrich hat in einem Gasthaus gelernt. Er hat bei Eckhart Witzigmann in der „Aubergine“ gekocht und bei Jörg Müller auf Sylt. Er war in Frankfurt Küchenchef im ehemaligen Gourmetrestaurant „Brückenkeller“, er stand neben Heinz Winkler in Aschau am Herd. Zweimal war er selbständig, er hatte einen Michelin-Stern.

2009 wurde er Küchenchef im „Tiger Gourmetrestaurant“, 2012 wechselte er ins „Lafleur“ im Palmengarten-Gesellschaftshaus und 2015 in das Restaurant „1718“ in Deidesheim. 2017 kam er zurück nach Frankfurt und übernahm die „Golden Kron“ in Eschersheim, aus der er machte, was er ein Edelwirtshaus nannte. Er habe keine Lust, in seinem Alter noch Kompromisse zu machen, sagte er unmittelbar vor der Eröffnung, und er machte auch keine, sondern servierte, was er und sein Team mit Herz und Freude zubereiteten, ob mit einem Schnitzel im Mittelpunkt, einem edlen Fisch oder einem Gemüse.

Friedrich war, in klassisch-französischer Tradition, immer ein Produktfanatiker mehr als ein Aromenjongleur, er arbeitete, wie er das bezeichnet, geradlinig. Dass er auch, wenn er sich freiwillig auf das Niveau unterhalb der Gourmetküche begab, seine Wurzeln in dieser nicht zu kappen bereit war, machte die Qualität und den Reiz seiner späten Küche aus.

An einen Österreicher musste die Frage erlaubt sein, wie das perfekte Wiener Schnitzel zu braten sei. „Nicht schwer" sei das, antwortete er dann, man müsse es nur eben gut machen: Fleisch aus dem Kalbsrücken nehmen. Dünn, aber nicht papierdünn klopfen. Für eine Panade, die sich luftig wölbt, unter die Eier etwas geschlagene Sahne ziehen. In geklärter Butter braten, dabei die Pfanne so bewegen, dass das Fleisch immer mit etwas Fett bedeckt ist.

Wie jetzt bekannt wurde, ist Alfred Friedrich am Dienstag (7. März) gestorben, wenige Tage vor seinem 66. Geburtstag, im Beisein seiner Frau und enger Freunde. Die „Golden Kron“ bleibt vorerst geöffnet, die Mitarbeiter wollten ein Menü in Hommage an ihren Chef auf die Karte nehmen, hieß es am Freitag.