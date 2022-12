Steinkäuze im Main-Taunus-Kreis : Wo ist der Kauz aus Röhre sechs?

Aktualisiert am

Steinkäuze sind in Deutschland selten geworden, in den Streuobstwiesen des Main-Taunus-Kreises aber findet man sie noch. Bernd Zürn kümmert sich um die kleinen Eulenvögel.

Ganz hinten in Röhre 679 sitzt der Steinkauz und fühlt sich gestört. Er dreht dem Betrachter eines seiner großen gelben Augen zu und den braun gescheckten Rücken und ist nicht der Meinung, dass man ihm mitten am Tag mit einer Taschenlampe in die Wohnung leuchten sollte. Immerhin ist er nicht gleich weggeflogen wie sein Kollege, der schon beim Ankommen der Menschen die Flucht ergriffen hat. Steinkäuze hören nämlich sehr gut, sagt Bernd Zürn, auch wenn nebenan die Autos auf der Raunheimer Straße vorbeibrummen. Sie könnten Autos und Eindringlinge sehr gut unterscheiden. Manchmal hört man sie dann warnend knacken.

Auf der freien Fläche südlich von Weilbach stehen ein paar Obstbäume im Acker: Hier wohnt der Steinkauz. Vor allem deshalb, weil das Gelände offen ist, das mag er. In Streuobstwiesen und zwischen Kopfweiden fühlt er sich wohl. Er wohnt aber auch deshalb hier, weil Bernd Zürn von der BUND-Ortsgruppe ihm Brutröhren gebaut hat. Die länglichen Holzröhren imitieren hohle Äste, sind aber viel bequemer und vor allem regendicht. Zu dem Revier eines Männchens gehören drei oder vier Röhren. Nun, im Dezember, beginnt er, nach einem Weibchen zu rufen. Das schaut sich kritisch an, was der Herr zu bieten hat – schönes Revier, gute Röhren, viele Mäuse – und entscheidet dann, ob und wo gebrütet wird.

Eulen nach Flörsheim tragen

In Röhre 679 habe er bisher noch nie einen Steinkauz gefunden, sagt Zürn, aber da ist er nun. Zürn steht auf der Leiter, greift mit dem Arm in die Röhre und holt den etwas verschreckten Vogel heraus. Klein ist er für eine Eule, aber eine richtige Eule ist der Steinkauz dennoch. „Athene noctua“ lautet sein lateinischer Name, denn er ist das Sinnbild der Göttin Athene, und wenn von den Eulen gesprochen wird, die man nicht nach Athen tragen soll, dann ist eigentlich der Steinkauz gemeint.

Nach Flörsheim könnte man aber ruhig noch ein paar Eulchen tragen, da ist noch Platz. In den etwa drei Dutzend Brutröhren finden sich momentan sieben oder acht Paare. Wie viele genau, das erfasst Bernd Zürn nun im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde. Auch, um zu klären, wie sich der sehr trockene Sommer auf den Bruterfolg ausgewirkt hat.

Autos und Marder sind die Hauptfeinde der Steinkäuze. Die Marder räubern die Höhlen aus, die Autos kollidieren oft mit den niedrig fliegenden Vögeln. Die Zahlen in Okriftel und Flörsheim seien eher mau, sagt Zürn, aber aus Kriftel meldet man kräftigen Zuwachs, immerhin.

Die Fußgänger unter den Raubvögeln

Aus der beidhändigen Umklammerung schaut oben der Kopf mit den entrüsteten gelben Augen heraus und unten die Krallen. Der Kauz aus Röhre 679 trägt einen Ring, das ist gut. Eine Nummer steht da und „Helgoland Germania“, denn die dortige Vogelwarte ist eine von drei deutschen Beringungsstationen. Beringen darf nur der offiziell bestallte Beringer, der bekommt einen ganzen Schwung zugeschickt und macht im Mai die Runde, um die Jungvögel zu erfassen. Die dürfen nicht zu klein sein, aber eben auch noch nicht flügge. Zürn schaut vorher, wo gebrütet wurde, und führt den Beringer dann gezielt zum Steinkauznachwuchs.