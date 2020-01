Fleißige Heimwerker : Was die Baumarktbranche boomen lässt

Samstagmorgen, 11.30 Uhr, im Toom-Baumarkt im Taunussteiner Stadtteil Hahn: Der junge Mann an der Kasse steht auf, streckt und dehnt sich, dann setzt er sich wieder und grüßt den nächsten Kunden. Warteschlange an der Kasse, der Parkplatz rappelvoll. „Samstags ist bei uns immer sehr viel los“, sagt der Kassierer und ergänzt: „Wir haben jetzt auch noch Rabattaktionen laufen, dann ist es wirklich heftig.“ Offensichtlich macht der Taunussteiner Baumarkt trotz der zahlreichen Konkurrenten im Rhein-Main-Gebiet ausreichend Umsatz, und einiges spricht dafür, dass die anderen 25 Toom-Baumärkte in Hessen ebenfalls im Markt bestehen. Belegbar ist das nicht, denn die Rewe-Gruppe will zu Umsatz und Gewinn ihrer Baumärkte nichts sagen.

Vor dem Hintergrund, dass es der Branche gutgeht, erscheint das ungewöhnlich. Der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten spricht von einem „sehr erfolgreichen Verlauf des Geschäftsjahres 2019“ und hat nach Absprache mit seinen Mitgliedsunternehmen die bisherige Prognose für den Gesamtumsatz des Geschäftsjahres von 1,5 auf drei Prozent angehoben. „Damit reagieren wir auf die sehr guten Zahlen, die die Bau- und Gartenfachmärkte bislang vermelden konnten“, sagt Hauptgeschäftsführer Peter Wüst. Begonnen hat die gute Entwicklung schon im Frühjahr, unter anderem, weil die Gartensaison früh startete. Wüst zufolge konnten die Mitgliedsunternehmen schon von Mitte Februar Umsatzsteigerungen gegenüber dem Jahr zuvor von bis zu 10,5 Prozent verbuchen.