Steigende Energiekosten : Wer nicht zahlen kann, soll sich melden

So groß die Sorgen vieler Bürger wegen der rasant steigenden Energiepreise sein mögen, so überraschend gleichgültig war die Reaktion: Kaum ein Kunde folgte im Frühsommer der Empfehlung des Frankfurter Energieversorgers Mainova, seine Abschläge für Strom, Gas und Fernwärme heraufzusetzen, um so eine schwer zu bewältigende Nachzahlung zu vermeiden. Schließlich nahm die Mainova den Verbrauchern die Entscheidung ab und berechnete für alle die Abschläge neu.

Das haben auch die übrigen Energieversorger der Region inzwischen getan. Sie alle haben in diesem Jahr so viele Briefe wie selten an die Kundschaft verschickt: Mindestens zwei Preiserhöhungen für Strom, Gas und Fernwärme mussten verkündet werden, dazwischen eine kurzzeitige Strompreissenkung, jetzt folgt die Preisberechnung auf Grundlage der neu festgelegten Umlagen für Gas und der gesenkten Mehrwertsteuer. Noch häufiger kommen Energiespartipps. Keine andere Branche berate ihre Kundschaft derart engagiert, damit sie weniger von jenen Produkten brauchte, die doch die eigene Geschäftsgrundlage seien, kommentiert dies ein Unternehmenssprecher nur halb im Scherz. Tankstellenbetreiber würden jedenfalls auch in dieser Krise nicht dafür werben, das Auto stehen zu lassen.

Die Spartipps der Versorger dienen aber auch den eigenen Interessen: Die Unternehmen stellen sich auf eine stark steigende Zahl von Zahlungsausfällen ein. Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen, berichtete gerade in einem Interview, dass die deutschen Stadtwerke für diesen Winter von acht bis 15 Prozent an Kunden ausgingen, die ihre Rechnungen nicht werden begleichen können. Bisher habe der Anteil bei weniger als einem Prozent gelegen.

„Mit der großen Welle rechnen wir im Herbst“

Wer erkenne, dass die Energiekosten sein Budget überschritten, sollte sich sofort bei seinem Anbieter melden, diese Empfehlung ist von allen Versorgern in der Rhein-Main-Region zu hören. Andernfalls kann es schnell gehen: Nur acht Wochen nach dem Ausbleiben eines Abschlags kann die sogenannte Energiesperre, also das Abschalten von Strom oder Gas, drohen. Das, so betonen die Versorger, sei aber immer nur „Ultima Ratio“, davor gingen viele Briefe und Beratungsangebote an die Kunden raus, meist fänden sich Lösungen. Sowohl die Offenbacher EVO als auch die Mainova berichten, dass die Fälle, in denen der Zähler verplombt werden musste, zuletzt viel seltener geworden seien. Bei der EVO mit 240 000 Kunden waren es 2021 noch 1500, bei der Mainova mit mehr als einer Million Kunden knapp 4800.

Veränderte Abschläge, Ratenzahlungen, anonyme Bareinzahlungen, auch Stundungen sind Instrumente, mit denen die Versorger arbeiten. Davon, dass diese demnächst häufiger gebraucht werden, gehen alle aus. „Wir prüfen aktuell die Personallage, die für die Abwicklung der zusätzlichen Zahlungsausfälle und der juristischen Fragen, die zu diesem Thema aufkommen könnten, nötig wären“, berichtet stellvertretend für alle die Süwag mit Sitz in Frankfurt-Höchst.

Die steigenden Energiekosten sind auch der Grund, weshalb die Nachfrage bei den Verbraucherzentralen in Hessen und Rheinland-Pfalz in den vergangenen Wochen explodiert ist, wie die Organisationen berichten. Dass häufiger Stromsperren verhängt werden, stellen die hessischen Verbraucherschützer aktuell noch nicht fest. Angesichts der stark steigenden monatlichen Abschläge rechnen sie jedoch damit. Die aktuellen Zahlen schlügen erst mit Verzögerung auf, sagt Antje Kahlheber, Referentin in der Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Mit der großen Welle rechnen wir im Herbst.“