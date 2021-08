Kantinenessen : Auf der Suche nach der Currywurst

Altkanzler Gerhard Schröder hatte eine klare Meinung: Die Currywurst ist der „Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters“. Vor einigen Wochen startete er den Hashtag #rettetdieCurrywurst, nachdem Volkswagen angekündigt hatte, in einer der Betriebskantinen auf Fleisch zu verzichten. Auch Telekom-Chef Timotheus Höttges gestand in den Kommentarspalten unter Schröders Post seine Liebe zur Currywurst.

Generell scheinen Politiker und die Currywurst eine innige Beziehung zu führen. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) tourte im Wahlkampf 2018 unter dem Veranstaltungstitel „Auf eine Currywurst mit Volker Bouffier“. Müssen er und seine Nachfolger künftig darauf verzichten? Es sieht nur zum Teil danach aus.

Die Abkehr von der Wurst

Dieter Nachreiner, Betriebsleiter von „Rob’s Kulinarium“ in der Deutschen Nationalbibliothek, sieht diese Abkehr von der Wurst durchaus. „Die Nachfrage nach veganen und vegetarischen Gerichten steigt. Und zwar auch bei eigentlich typischen Fleischessern.“ Das wirke sich auch auf sein Angebot aus: Von vier Gerichten, die er täglich anbietet, ist nur noch eines mit Fleisch – früher war es anders herum. Auch seine persönliche Überzeugung trage dazu bei: „Die Nachhaltigkeit von Produkten ist bei Fleisch leider nicht immer gegeben. Eigentlich müsste Fleisch teurer werden, dafür aber Tierwohl garantiert werden.“ Die Kosten für vegetarische Produkte überstiegen teilweise die von Fleischprodukten: Während Nachreiner für ein Kilogramm Walnüsse 15 Euro bezahlen müsse, koste ein Schnitzel sechs Euro.

Dass Fleisch zu billig ist, dieser Meinung ist auch Rolf Walter, Beiratsvorsitzender von „Consortium“. Der Cateringservice betreibt unter anderem die Restaurants am Taunusturm und am Opernturm. Anders als Nachreiner sieht Walter aber keinen Rückgang von Fleischprodukten. Der Grund: „Viele Menschen sind nicht bereit, im Verhältnis mehr für die vegetarischen oder veganen Gerichte zu bezahlen.“ Dieser Trend beschränke sich höchstens auf die jüngeren Kunden, die in dieser Hinsicht anspruchsvoller seien und mehr über ihr Essen wissen wollten. Der Anteil von vegetarischen Gerichten betrage bei Consortium etwa 35 Prozent, die Salatbar und Kaltgerichte mitgerechnet. Bei veganen Produkten sind es fünf bis acht Prozent. Aber insgesamt gilt die Regel: „Du kannst das tollste Essen anbieten, wenn Schnitzel oder Currywurst auf der Speisekarte stehen, nehmen die Menschen das.“

Ähnliches ist in der Kantine am Frankfurter Flughafen zu beobachten. Auch dort wollen vor allem jüngere Kunden die Möglichkeit haben, vegane oder vegetarische Gerichte zu bestellen. „Bis dato bedeutet das aber nicht, dass weniger Fleisch angeboten wird“, sagt Jens Kraner, der in der Verwaltung der Airport Cater GmbH arbeitet. Höhere Kosten verursache das bei ihnen jedoch nicht. „Das ist ein ähnliches Niveau.“

Klimakantinen mit nachhaltigem Speiseplan

Dabei fördert das hessische Umweltministerium die Reduktion von Fleischgerichten in Kantinen. Seit Juni sucht das Land „100 KlimaKantinen“, die sich für eine nachhaltigere Ernährung engagieren. Dafür gibt es einen Leitfaden, ein Netzwerk zum Erfahrungsaustausch und individuelle Beratung für Großküchen. Auch finanzielle Unterstützung soll es geben, insgesamt 200.000 Euro stehen für bis zu 80 Kantinen bereit.

Dennoch geht der Fleischanteil auf den Speisekarten hessischer Kantinen nicht nennenswert zurück. Das liegt auch an der Nachfrage. „Wir machen jedes Jahr eine Umfrage, was das beliebteste Essen in den Kantinen ist. Platz eins ist die Currywurst“, sagt Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer des hessischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Trotzdem würden die Kantinen oder die „Gemeinschaftsgastronomie“, wie es offiziell heißt, auf Trends von außen reagieren. „Die großen Betriebskantinen müssen sich ja auch gegen die Konkurrenz behaupten, zu der die Mitarbeiter sonst in der Mittagspause gehen“, sagt Wagner.

Das Angebot verbreitere sich deswegen, weil man auf die neue Nachfrage reagieren müsse. Vegetarische und vegane Produkte nähmen zu, aber die Currywurst sei nicht auf dem Rückzug – und auch steigende Kosten durch mehr Vegetarisches beobachtet die Dehoga nicht: „Viele Unternehmen subventionieren die Kantinen, weil es auch in die Personalpolitik mit einspielt, ob ich die Mitarbeiter mittags an einen Tisch bekomme.“

Ganz eindeutig ist das Bild also nicht: Zwar gibt es immer mehr veganes und vegetarisches Essen in den hessischen Kantinen, aber nicht überall bedeutet das, dass kein Fleisch mehr auf die Teller kommt. Die wichtigste Botschaft für den Wahlkampf ist aber vermutlich: Der „Kraftriegel des Facharbeiters“ ist ungefährdet.