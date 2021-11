Causa Städtische Bühnen : Drei Orte, kein Zeitplan

Die marode Doppelanlage der Städtischen Bühnen in Frankfurt muss dringend ersetzt werden. Wann und wo, ist aber weiter offen. Zumindest, dass sie in der Innenstadt bleiben sollen, gilt als Konsens.

Die Suche nach einem neuen Standort für die Städtischen Bühnen in Frankfurt harrt weiterhin einer Entscheidung. Wie Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) auf einer Pressekonferenz erläuterte, kommen nur noch drei Standorte in der Innenstadt in Frage, seit das neue Römer-Bündnis den von der CDU-Fraktion favorisierten Osthafen ausgeschlossen hat. „Ich bin froh, dass sich die Koalition auf eine Innenstadt-Lösung verständigt hat“, sagte Hartwig. An welcher Stelle und bis wann die Bühnen neu errichtet werden, ist aber weiterhin ungewiss. Der Frage nach einem konkreten Zeitplan wich Hartwig aus. Die Stadtverordneten sollten „zeitnah“ eine Entscheidung treffen, auf deren Grundlage dann ein Architekturwettbewerb ausgelobt werde.

Insbesondere ist weiterhin unklar, ob und zu welchen Konditionen die Stadt ein von der Sparkasse genutztes Grundstück zwischen Wallanlage und Neuer Mainzer Straße erwerben kann, um dort die Oper zu bauen. Davon hängt jedoch ab, ob die von der Kulturdezernentin favorisierte Variante einer „Kulturmeile“ an den Wallanlagen realisiert werden kann. Hartwig berichtete von Gesprächen mit der Landesbank Hessen-Thüringen, der das Grundstück gehört, ging aber nicht ins Detail. Grundsätzlich sei der Eigentümer aber bereit, „eine Entwicklung zu erörtern“. Die Stadtverordneten müssten den Magistrat nun beauftragen, in „vertiefende Gespräche“ mit der Landesbank einzutreten. Denkbar ist die Verbindung der Oper mit einem höheren Hochhaus, für das die Landesbank ein Baurecht bekäme.