Wasser sparen : Bußgeld für das Blumengießen

Mit Hitze und Trockenheit steigt auch der Wasserverbrauch im Rhein-Main-Gebiet. So war es bisher in der Regel. Es wird dann mehr geduscht, der Pool gefüllt und nachts der Rasensprenger angestellt. In den lang anhaltend heißen Sommern 2018 und 2019 registrierte der regionale Wasserversorger Hessenwasser denn auch Rekordwerte. Der bisherige Spitzenverbrauch wurde am 26. Juni 2019 erreicht, als an einem einzigen Tag 426.000 Kubikmeter Trinkwasser durch die Leitungen nach Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden sowie in die benachbarten Kreise flossen. So viel wie nie zuvor. Im Jahr zuvor lag der Verbrauch mit rund 418.000 Kubikmetern leicht darunter.

Da die Temperaturen dieser Tage rekordverdächtig sind, könnte die Region auch beim Wasserverbrauch neue Spitzenwerte erreichen. Nach Angaben von Hubert Schreiber von Hessenwasser zeichnet sich diese Entwicklung nicht so eindeutig ab, wie es zu erwarten wäre. Der bisherige Spitzenwert in 2022 wurde in der vergangenen Woche, am 13. Juli, gemessen und liegt deutlich unter der 400.000-Kubikmeter-Marke. Es könnte also sein, dass die Appelle zum Wassersparen tatsächlich erhört werden.

„Wasserampel“ in Taunusstein auf Rot

Nahezu alle Kommunen in Rhein-Main weisen ihre Bürger inzwischen darauf hin, dass Trinkwasser, das als Lebensmittel Nr.1 gilt, nicht mehr gedankenlos verwendet werden sollte. Die Stadt Frankfurt etwa, die aufgrund ihrer Einwohnerzahl zu den Spitzenverbrauchern in der Region zählt, hat in diesem Frühsommer eine neue Wasserspar-Kampagne aufgelegt. Sie gibt Tipps, die banal klingen, aber in der Summe zu beachtlichen Einsparungen führen, wie den Hinweis, beim Zähneputzen oder Einseifen den Hahn abzudrehen, statt das Wasser weiter laufen zu lassen.

Ein anderer Tipp lautet, das Spülen und Waschen den Maschinen zu überlassen. Voll beladen, erledigten sie diese Arbeit sparsamer. Viele Kommunen im Taunus, die auf Eigenversorgung und nur ergänzend auf das Trinkwasser aus dem Verbundsystem der Hessenwasser setzen, haben inzwischen „Wasserampeln“ eingeführt, mit denen sie den Bürger signalisieren, dass gespart werden muss. In Kommunen wie Usingen, Kronberg und Oberursel ist diese Ampel längst auf Gelb gestellt.

Damit soll etwa die Bewässerung von Garten und Rasen auf das Notwendigste beschränkt sowie auf das Füllen von Pools und Wasserspeichern verzichtet werden. In Taunusstein steht die Ampel seit vergangenem Donnerstag sogar schon auf Rot. Dort sollen Gärten und Rasen überhaupt nicht mehr bewässert werden. Als Steigerung bleibt diesen Kommunen nur noch, den Wassernotstand auszurufen. Verstöße würden dann sogar mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet, und der Magis­trat könnte Sperrzeiten für die Trinkwasserversorgung in der Stadt verfügen.

Verbrauch steigt seit Jahren

Dabei mangelt es der Region insgesamt nicht an Trinkwasser. Zumindest jetzt noch nicht. Hessenwasser versorgt derzeit 2,4 Millionen Einwohner in der Region mit dem wichtigen Nass. Das Trinkwasser ist durch Infiltration aufbereitetes Rhein- und Mainwasser. Das von Kommunen gegründete Unternehmen könnte mit entsprechenden Investitionen noch mehr Kommunen versorgen. „Das Problem ist nicht die Gesamtversorgung, sondern die Bereitstellung der sogenannten Spitzenlast an einzelnen Tagen“, sagt Schreiber.

Denn um zum Beispiel mehr als 400.000 Kubikmeter Trinkwasser zu transportieren, braucht man Leitungen, die einen entsprechenden Umfang haben, sowie Behälter, um das Wasser aufzufangen. Ungeachtet der fehlenden technischen Ausstattung in der Region wissen alle, die mit dem Wasserversorgung zu tun haben, dass seit rund zehn Jahren der Wasserverbrauch insgesamt und auch pro Kopf kontinuierlich steigt. Mit Blick auf den Klimawandel und das nach der Corona-Pause wieder erwartete Bevölkerungswachstum scheint ein „Weiter-so“ nicht möglich zu sein.

Frankfurt hat deshalb im Februar als erste hessische Großstadt ein Wasserkonzept vorgelegt, das neben mehr Mainwasserinfiltration und Sparsamkeitsappellen für Neubaugebiete sogenannte Betriebswassersysteme vorschreibt: Damit würde Regenwasser oder auch Wasser aus Duschen und Waschmaschinen noch einmal für die Toilettenspülung verwandt. Das Land Hessen prüft zudem, einen „Wasser-Cent“ für die Grundwasser-Entnahme einzuführen. Der soll den sparsamen Umgang fördern. Gleichzeitig könnte das eingenommene Geld so investiert werden, dass in absehbarer Zeit niemand in der Region auf dem Trockenen sitzt.