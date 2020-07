Frankfurter Opernplatz : Feiern zwischen den Straßenreinigern

Die Stadt Frankfurt will nicht länger tatenlos zusehen, dass an jedem Wochenende der Opernplatz in einem Berg von Plastikbechern, Flaschen und Scherben untergeht. Nun startet sie einen neuen Versuch, den Partys Einhalt zu gebieten.

Für den ersten gemeinsamen Auftritt freitags um Mitternacht haben sie sich bewusst verabredet: die Mitarbeiter der Straßenreinigung, ein knappes Dutzend Stadtpolizisten und eine Gruppe von Freiwilligen, darunter zahlreiche Anwohner, die das dritte Wochenende in Folge auf dem Opernplatz unterwegs sind, Abfälle selbst einsammeln, aber vor allem Partygäste ansprechen, ihnen Müllsäcke in die Hand drücken und sie animieren, ihre Hinterlassenschaft wegzuräumen. Als Freitag Nacht die orange gekleideten Straßenreiniger mit ihren drei Pritschenwagen vorfahren, begleitet von der Stadtpolizei, kühlt die Feierstimmung rund um die Arbeitenden schnell ab. Mancher Partygänger lässt sich noch belehren, andere loben, dass Müll und leere Flaschen vor ihren Augen zusammengekehrt werden. „Das ist genial, dass das jemand wegräumt.“

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

An diesem Freitag ist nach Angaben von Stadtpolizisten im Vergleich zu den Wochenenden davor kaum etwas los auf dem Opernplatz. Sie schätzen, dass sich rund 700 bis 800 Feiernde gegen Mitternacht versammelt haben, eine Woche zuvor waren es rund 3000. Das wechselhafte Wetter und möglicherweise der hessische Ferienbeginn zeigen Wirkung. Und das Publikum ist jünger als sonst auf diesem Platz. Es ist die Altersgruppe, die in Nicht-Corona-Zeiten vielleicht Clubs und Diskotheken aufsucht. In den Wochen davor, sagen Beobachter, seien es eher Leute gewesen, die auch ansonsten in Lokalen auf der Freßgass oder am Opernplatz einkehrten und das enge Zusammenstehen im Freien den Abstandskonzepten drinnen vorzögen.

Bußgelder für Müllsünder

Den Anstoß, mitten in der Nacht und nicht erst am Morgen mit Reinigungskräften anzurücken, hat Umweltdezernentin Rosemarie Heilig gegeben. Die Grünen-Politikerin hat es nach eigenen Worten nicht länger ertragen, dass der schönste Platz der Stadt wöchentlich in Müll versinkt, Wildpinkler ihre Notdurft an der Neorenaissance-Fassade der Alten Oper verrichten. „Das ist eine unglaubliche Schweinerei“, hat sie unlängst gewettert.

Ohne Stadtpolizei wollte Heilig den nächtlichen Einsatz der Reinigungskräfte nicht verantworten. Die Stadtpolizisten sind zum Schutz dabei, sollen aber auch Bußgelder verhängen, „denn nur reden hilft nicht“. Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) unterstützt die Aktion, hat das Zusammenspiel von Reinigungskräften, kommunikationsfreudigen Anwohnern und Stadtpolizei doch am Friedberger Platz, dem langjährigen Feier-Hotspot in der Stadt, dergestalt geholfen, dass die Party mittlerweile abends ein Ende findet. Diese Wirkung hat sich auf dem Opernplatz nicht eingestellt. „Kann es auch nicht“, sagen die Stadträte, das dauere. Und so kündigt Heilig an: „Das machen wir wieder, immer freitags und samstags auf dem Opernplatz.“