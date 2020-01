Büros und Wohnungen : Staatsanwaltschaft durchsucht Frankfurter Awo-Zentrale

Aktualisiert am

In der Affäre um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt hat die Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen die Durchsuchung der Zentrale des Frankfurter Kreisverbandes angeordnet. Auch mehrere Wohnungen wurden durchsucht.

Im Skandal um mutmaßlich illegale Tätigkeiten um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) durchsucht die Staatsanwaltschaft seit dem Morgen die Geschäftsräume des Vereins. Wie eine Sprecherin mitteilte, steht die Razzia im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Verantwortliche der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden. Durchsucht werden nicht nur Büros, sondern auch Wohnungen und Häuser der Beschuldigten. Insgesamt handelt es sich um 14 Objekte in Frankfurt, Wiesbaden, Berlin, Bad Schwalbach und Schöneck. An dem Einsatz beteiligt sind 84 Beamte der Staatsanwaltschaft sowie diverser Polizeipräsidien und des Landeskriminalamts Berlin.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt weiter mitteilte, sind die Durchsuchungen das Ergebnis einer anonymen Strafanzeige und der Berichterstattung durch die Medien. Gegenstand des Verfahrens sei zum einen der Verdacht des Betruges zum Nachteil der Stadt Frankfurt im Zusammenhang mit dem Betrieb von zwei Flüchtlingsunterkünften und insoweit falsch abgerechnete Personalkosten im hohen sechsstelligen Bereich. Zum anderen besteht der Verdacht der Untreue zum Nachteil der Awo wegen der Vereinbarung und Entgegennahme satzungswidriger Vergütungen beziehungsweise ungerechtfertigter Honorarzahlungen sowie der Gewährung einer überhöhten Dienstwagenpauschale.

Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 40 und 63 Jahren, die bei der AWO in Frankfurt und Wiesbaden - teilweise in beiden Kreisverbänden gleichzeitig - zum Teil ehrenamtlich in leitenden Funktionen tätig waren.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden zahlreiche Geschäftsunterlagen in schriftlicher und elektronischer Form sichergestellt.