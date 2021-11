Salzbachtalbrücke : Krater-Edi legt die Brücke um

Wenn es in Deutschland irgendwo gewaltig kracht und Tausende Kubikmeter Beton und Stahl in sich zusammenstürzen, dann ist im Regelfall Krater-Edi am Werk. So lautet der Spitzname von Eduard Reisch, der am 6. November die einsturzgefährdete Salzbachtalbrücke in Wiesbaden sprengen soll. Für den 60 Jahre alten Sprengmeister aus Apfeldorf in Oberbayern ist die kontrollierte Zerstörung von Wiesbadens größtem Verkehrshindernis keine alltägliche Sache, aber der Autobahn GmbH ist es mit der Verpflichtung von Reisch gelungen, einen echten Routinier zu gewinnen, der offenbar Spaß an seiner explosiven Arbeit hat. „Da hat Wiesbaden schon was Besonderes im Angebot“, sagte der Sprengtechniker zu der Herausforderung, die Brücke so einstürzen zu lassen, dass keine größeren Kollateralschäden entstehen. Mit 221 Kilogramm des Sprengstoffs Semtex will er das knapp 310 Meter lange Bauwerk zu Fall bringen.

Im Rhein-Main-Gebiet sind Reisch und sein Team keine Unbekannten. Anfang 2014 hatte er den AfE-Turm der Frankfurter Goethe-Universität kontrolliert gesprengt, und der Vorsitzende des Frankfurter Wohnbauunternehmens ABG, das die Sprengung in Auftrag gegeben hatte, jubelte damals: „À la bonheur. Eine Punktlandung. Man muss den Herrn Reisch einfach küssen.“ Das war kein Wunder, denn bis zu diesem Zeitpunkt war in Europa noch kein vergleichbar hohes Gebäude in die Luft gejagt worden. Der Uni-Turm hatte eine Höhe von 116 Metern. Aufgrund der dichten Bebauung galt die Sprengung als hoch kompliziert.