Förderung in Frankfurt : Wie der „Deutschsommer“ den Spaß am Sprechen fördert

Zehn Hände fliegen nach oben, mindestens. „Schreiben, schreiben“, flüstert ein Kind, das sich nicht zurückhalten kann. Ein Junge steht sogar von seinem Stuhl auf, um besser gesehen zu werden, er möchte unbedingt die Antwort geben. Doch Barbara Dilk, Grundschullehrerin und derzeit eine Lehrkraft im „Deutschsommer“, wählt ein Mädchen aus, das noch nicht so viel gesagt hat. Auch sie weiß, was ihre Mitschülerin vor der Tafel pantomimisch dargestellt hat. Sie sagt: „Schreiben mit dem Bleistift auf dem Papier.“

Das ist ein ziemlicher Erfolg. Denn die Kinder, die an diesem Morgen in die Hellerhofschule im Gallus gekommen sind, sprechen alle noch nicht so gut Deutsch. Sie sind erst vor kurzem ins Land gekommen. In den ersten zwei Ferienwochen nehmen sie am Projekt „Deutschsommer“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft teil.