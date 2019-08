Bald wieder ein Frankfurter : Trapp auf dem Sprung

Aller guten Dinge sind drei für die Frankfurter Eintracht. Nach Verteidiger Martin Hinteregger und Mittelfeldspieler Sebastian Rode wird nach Informationen dieser Zeitung auch Torhüter Kevin Trapp an den Main zurückkehren. Die Hessen einigten sich demnach mit Paris Saint-Germain über einen Wechsel des deutschen Nationaltorhüters, die Ablösesumme soll bei einem höheren einstelligen Millionenbetrag liegen.

Noch in dieser Woche werde Trapp in Frankfurt den Medizincheck absolvieren, eventuell schon an diesem Mittwoch, anschließend soll er einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Ob er schon am Donnerstag für das Europa-League-Qualifikationsspiel der dritten Runde beim FC Vaduz (20.30 Uhr auf RTL Nitro) zur Verfügung steht, hängt davon ab, wann der Medizincheck über die Bühne geht – das müsste, um Trapp einen Blitzstart zu ermöglichen, schnell passieren: Noch bis 24 Uhr an diesem Mittwoch kann die Eintracht Trapp für das Spiel nachnominieren. Ansonsten würde es erst für die DFB-Pokalpartie der ersten Runde am Sonntag bei Waldhof Mannheim reichen.

Am vergangenen Samstag hatte Trapp den 15. Titel in seiner Profikarriere gewonnen – mit Paris den französischen Supercup gegen Stade Rennes. Der 29-Jährige saß im ersten Pflichtspiel der Saison jedoch nur auf der Bank. Den Vorzug erhielt der französische Nationaltorhüter Alphonse Areola. In Frankfurt hingegen bekommt Trapp, der als Pariser Leihspieler das Spiel der Eintracht schon in der Vorsaison bereichert hatte, den Status der unangefochtenen Nummer eins.

„Ein Jahrhundertspiel“

Hier agiert Trapp im Range eines von allen Seiten akzeptieren Führungsspielers. Für den Dänen Frederik Rönnow würde die Rückkehr von Trapp indes wohl bedeuten, dass er sich einen neuen Verein suchen wird. Der Nationaltorhüter will und muss Spielpraxis sammeln. Genauso wie der 20 Jahre alte brasilianische Innenverteidiger Tuta, den die Eintracht am Dienstag für ein Spieljahr an den belgischen Erstliga-Klub KV Kortrijk auslieh. Tuta bestritt bisher kein Pflichtspiel für die Eintracht.

Den Frankfurtern steht das nächste nun in Liechtenstein bevor. Das Aufeinandertreffen mit der Eintracht in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation sei für den FC Vaduz gewiss „ein Jahrhundertspiel“, sagte Djibril Sow, der Zugang von Young Boys Bern. Der Gegner werde, der sportlichen Bedeutung angemessen, „alles reinwerfen“. Zwei Jahre spielte Sow zuletzt in der Schweiz, zweimal wurde er mit Bern Meister, aber das Rheinparkstadion in Vaduz kennt er nur von einem Einsatz mit der Schweizer U-21-Nationalmannschaft.

Es sei „ein kleines Stadion, in dem es jedoch stimmungsvoll sein kann“, sagte Sow. Etwas mehr als 6000 Zuschauer werden an diesem Donnerstag von 20.30 Uhr an die sehr überschaubare Kulisse für die europäische Begegnung direkt am Rhein vor dem malerischen Bergpanorama bilden. Zu den Partien in der zweiten schweizerischen Liga, der sportlichen Heimat der Liechtensteiner, begrüßt Vaduz nur knapp 1500 Anhänger pro Spiel. Wäre Vaduz 2017 nicht aus der ersten Liga in der Schweiz abgestiegen, würde Sow die dortige Spielstätte besser kennen.