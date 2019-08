Aktualisiert am

„Wir wollen natürlich toppen, was uns gelungen ist“

Eintracht-Profi Marco Russ : „Wir wollen natürlich toppen, was uns gelungen ist"

Pressing, Tempo, Einsatzbereitschaft: Für Marco Russ sind dies die Qualitäten, die seine Mannschaft prägen. Bild: AFP

Wo steht die Eintracht am Ende der Saison-Vorbereitung? Marco Russ über das Rückspiel der Frankfurter gegen Tallinn in der Europa-League-Qualifikation, seinen Umgang mit den jüngeren Kollegen – und den richtigen Mix in der Mannschaft.