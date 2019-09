Eintracht-Rückkehr von Möller? : Warten aufs Ja-Wort

Zum Abschied gibt es ein kleines Fest. Am kommenden Montag ist für Armin Kraaz Schluss beim eingetragenen Verein Eintracht Frankfurt, für den er seit 1996 in den unterschiedlichsten Funktionen tätig war: Unter anderem als Spieler, Trainer der A-Jugend und zuletzt seit 1996 als Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums (NLZ). Vom 1. Oktober übernimmt der heute 54-Jährige bei der Fußball-AG eine andere Aufgabe: Er wird sich in der expandierenden Auslandsabteilung um Geschäftsfelder in Übersee kümmern. Kraaz soll dabei den Aufbau der Eintracht-Fußballakademie in Michigan begleiten und „Sportkooperationsprojekte in Nord- und Mittelamerika“ übernehmen, wie es in der Bekanntmachung des Wechsels hieß.

Kraaz bezieht ein Büro in den Räumen der Geschäftsstelle im Waldstadion und wird nach Bedarf auf die andere Seite des Atlantiks reisen. Seine bisherigen Mitstreiter am Riederwald werden sich von dem bekennenden Amerika-Freund, der schon viele Urlaube zwischen New York und Los Angeles verbrachte, an diesem Donnerstag mit einer Burger-Party in Stars&Stripes-Optik verabschieden. Wer Kraaz nachfolgt, ist immer noch nicht offiziell bestätigt. Andreas Möller soll es werden, doch die Verträge mit dem 52-Jährigen sind nach wie vor nicht unterschrieben. „Aktuell gibt es keinen neuen Stand“, sagte eine Sprecherin des Vereins auf Anfrage dieser Zeitung. Von Seiten der Fußball-AG hieß es, dass es dazu zum jetzigen Zeitpunkt „nichts zu sagen“ gäbe.

Nur wenige Talente schaffen den Übergang

Formell ist für seine Berufung das Präsidium des Vereins zuständig, der das NLZ unter seinen Fittichen hat. Das Fünfergremium, dem Peter Fischer vorsteht, trifft sich für gewöhnlich zu Wochenbeginn zu seinen Sitzungen. Am vergangenen Montag fiel die Zusammenkunft aus, weil Fischer verhindert war. Nächstmöglicher routinemäßiger Termin, um die Personalie in diesem Kreis zu besiegeln, ist der 30. September. Möller verfügt über kaum Erfahrungen im Nachwuchssegment. Ihn dennoch mit der Aufgabe zu betrauen, resultiert aus Überlegung von Fredi Bobic.

Der Sportvorstand der Profifußball-Abteilung steht seit dem ersten Tag, als er im Juni 2016 in Frankfurt anfing, im Austausch mit den handelnden Personen in der Ausbildungsstätte am Riederwald, die bei den jährlichen Zertifizierungen mit der hochklassigen Fünf-Sterne-Wertung bedacht wird, aber zuletzt sportlich gerade bei den Fußballteams der älteren Jahrgänge keine vorzeigbaren Resultate erzielte. 2010 gewann die B-Jugend zum letzten Mal den deutschen Meistertitel. In den vergangenen Jahren blieben Erfolge aus, nur wenige Talente schafften den Übergang in den Erwachsenenbereich, auch weil mit der von Heribert Bruchhagen 2014 durchgesetzten Abschaffung der U23 ein Sprungbrett fehlte. Insbesondere die U19 geriet wiederholt in Abstiegsgefahr.

Auf dem Trainerposten kamen und gingen Verantwortliche, ohne dass sich Besserung einstellte. Es herrschte Handlungsbedarf, wie Bobic feststellte, der die Ausgangslage über Monate beobachtete. Er möchte, dass die Scouting-Abteilung der AG fortan stärker in die Belange des NLZ eingebunden wird. Auf sein Betreiben wurde bereits die Stelle des „Technischen Direktors“ am Riederwald geschaffen, für die er Marco Pezzaiuoli auswählte, der als Bindeglied zu den Profis fungiert. Das Verhältnis, das Kraaz und er pflegten, sagen Mitstreiter, sei von nüchterner Sachlichkeit geprägt gewesen.