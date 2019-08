Neuer Eintracht-Stürmer : Schließt Dost die Frankfurter Lücke?

Es hat lange gewährt. Ob es auch gut wird, wie es gemeinhin in solchen Fällen gerne heißt, muss sich zeigen. Für die Eintracht ist jedenfalls klar, dass sie mit Bas Dost ein wenig sorgenfreier nach vorne schauen kann. Mit dem Niederländer, der kürzlich in Frankfurt zunächst den obligatorischen Medizincheck absolvierte und sich am selben Nachmittag den Fragen der Reporter stellte, glauben die Verantwortlichen des Klubs eine große Lücke im Kader, so gut es unter den aktuellen Bedingungen möglich war, geschlossen zu haben. Die Erwartungen an Dost, der kürzlich dreißig Jahre alt wurde und zuletzt über die Grenzen seines Betätigungsfeldes in Portugal hinaus nicht herausragend in Erscheinung trat, sind hoch. Der Niederländer ähnelt mit Blick auf die körperlichen Proportionen Sébastien Haller.

Dost, bei dem die Haare am Kopf bereits schütter werden, misst 1,96 Meter. Sein französischer Vorgänger bei der Eintracht ist sechs Zentimeter kleiner, und vor allem sein überraschender Abgang im Juli trug zuletzt viel zur Unruhe bei. Haller, der mit 25 Jahren einen großen Teil seiner Fußballprofi-Karriere noch vor sich hat, entschied sich entgegen aller Erwartungen in den Frankfurter Führungsgremien für ein Engagement bei West Ham United. Einen Teil der 40 Millionen Euro Ablöse, die der Klub aus London für Haller zahlen musste, investiert Sportvorstand Fredi Bobic jetzt in Dost. Über den er nach der 1:2-Niederlage der Frankfurter in Leipzig erzählte, dass er bereits seit geraumer Zeit auf der Wunschliste gestanden habe, für den Fall, dass sich Handlungsbedarf im Sturm ergebe: „Wir sind schon sehr lange dran.“ Makoto Hasebe, der sich wie kein Zweiter im Team ein Urteil über die Fähigkeiten von Dost erlauben kann, sagte, dass er sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit, die 2012 in Wolfsburg begann, freue: „Er hat eine sehr gute Qualität. Er läuft viel und wird uns helfen.“

Dost kann nicht nur viel laufen. Er kann auch gut und schlagfertig reden. Dies jedenfalls sind die ersten Eindrücke, die man von dem stürmischen Angreifer gewinnen konnte. Launig, kurzweilig und routiniert absolvierte Dost an seinem ersten offiziellen Eintracht-Tag ein vielfältiges Aufgabenprogramm. „Ich bin schon morgens um 5.55 Uhr aufgestanden, weil ich meinen ersten Termin um 6.30 Uhr hatte“, sagte Dost in den Katakomben der Arena – und äußerte zugleich einen seiner sehnlichsten Wünsche für die kommenden Tage: „Ich muss viel schlafen, denn das wird gut für mich sein.“ Am Sonntag, den 1. September, wenn sich die Düsseldorfer Fortuna von 18 Uhr an im Kerngeschäft Bundesliga in Frankfurt vorstellt, wird Dost erstmals für die Eintracht am Ball sein und seinen Einstand geben.