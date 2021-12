Spitzensekt aus Deutschland : Dem Schampus Paroli bieten

Aktualisiert am

Gerüttelt, nicht gerührt: Mehr als 4000 Sektflaschen werden im Hattenheimer Weingut Barth für den Verkauf in Form gebracht Bild: Samira Schulz

Ohne etwas Prickelndes geht es nicht. Kein Weingut, das in seinem Sortiment dem Kunden nicht zumindest eine Sorte Sekt anbietet. Für die Mehrzahl der Winzer ist dieser meist mittelpreisige Schaumwein aber in erster Linie eine notwendige Ergänzung, nicht ein tragendes Geschäftsfeld. Mark Barth und eine Handvoll Kollegen vom Verband der Prä­dikatsweingüter (VDP) sehen das ganz anders. Sie wollen dem deutschen Premium-Sekt einen Status verleihen, der dem Champagner im Hinblick auf Prestige und Preis in nichts nachsteht.

Die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg in diesem Bestreben liegen laut Barth auf der Hand: Besonders gute Weinberge als Herkunft der Trauben und sorgsam ausgewählte Grundweine für die zweite Gärung. Die Veredlung von Wein zu Sekt darf zudem ausschließlich auf traditionelle Weise in der Flasche erfolgen. Möglichst lange soll der Sekt nach der Gärung in Kontakt mit der zu­gesetzten Hefe bleiben. Denn ein langes Hefelager gilt als Königsweg zu einem feinperligen, aromatischen, komplexen Spitzenprodukt. Sekterzeuger benöti­gen deutlich größere Lagerflächen als die meisten Weingüter, weil mehrere Schaum­wein-Jahrgänge parallel „auf der Hefe liegen“ sollen, um ihrem ge­schmack­lichen Höhepunkt entgegenzureifen.