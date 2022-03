Spintronik : Kristalle für die Computerchips der Zukunft

Forscher der Frankfurter Goethe-Universität haben Kristalle gezüchtet, die eines Tages in neuartigen, besonders effizienten Computerchips zum Einsatz kommen könnten. Es handelt sich um Materialien, in denen Information nicht mehr durch fließende Elektronen, sondern durch deren Drehimpuls übertragen wird. Dieser Ansatz, Spintronik genannt, könnte zum Bau von leistungsstärkeren und energiesparenden Rechnern genutzt werden.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„Man kann sich die Elektronenspins vorstellen wie winzige magnetische Nadeln, die an den Atomen eines Kristallgitters festgemacht sind und die miteinander kommunizieren“, sagt Cornelius Krellner, Professor für Experimentalphysik an der Universität Frankfurt. Bisher wurden für Spintronik-Versuche ferromagnetische Materialien genutzt, deren atomare Magnetnadeln bevorzugt in eine Richtung zeigen. Noch besser geeignet sind aber womöglich Antiferromagnete, bei denen sich benachbarte Spins jeweils in die Gegenrichtung orientieren.

Solche Antiferromagnete hat Krellners Team aus seltenen Erden hergestellt. Zu diesen Elementen zählen etwa Praseodym, Neodym und Holmium. Die Frankfurter wendeten zur Herstellung der Kristalle ein innovatives Verfahren an und untersuchten deren Eigenschaften zusammen mit Kollegen aus Berlin und der Schweiz. Bis Antiferromagnete tatsächlich in marktreifen Chips eingesetzt werden, dürften allerdings noch Jahre vergehen.

Link zur Studie