Spinnengifte : Giftcocktails mit möglichem Nutzen für die Medizin

Wenn Tim Lüddecke Besucher seines Labors mit großen Spinnen beeindrucken will, dann bringt er sie von zu Hause mit. An die 40 Exemplare besitzt der Vizepräsident der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft, überwiegend pflegeleichte Arten wie die Mexikanische Rotknie-Vogelspinne, imposant und nicht besonders aggressiv: „Die kann ich auch mal über den Tisch laufen lassen, wenn ein Politiker kommt.“

An seinem Arbeitsplatz selbst, im Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Gießen, betreibt Lüddecke keine Gifttier-Menagerie. Nur hin und wieder halten er und seine Kollegen dort für begrenzte Zeit Spinnen, Skorpione, Ameisen, Feuersalamander oder Raubwanzen, wenn das für ihre Forschung nötig ist. Die lässt sich aber in vielen Fällen auch ohne lebende Studienobjekte voranbringen. Dank der Fortschritte in der Molekularbiologie muss die Arbeitsgruppe Tiergifte, die Lüddecke leitet, nicht nach Art einer Schlangenfarm ständig große Mengen von Toxinen gewinnen.

Fast alle Spinnen sind giftig

Neugierde bei Politikern wecken die Projekte der Gießener Wissenschaftler weniger des Gruselfaktors halber als wegen der Anwendungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben könnten. Wie komplex beispielsweise die Biologie von Spinnengiften ist und welches Potential für die Medizin darin liegen könnte, zeigt ein Überblicksartikel, den Lüddecke und Kollegen der Uni Gießen kürzlich zusammen mit australischen Forschern für das Fachmagazin „Biological Reviews“ verfasst haben.

Giftig sind fast alle Spinnen, doch weniger als ein Prozent der Arten können laut Lüddecke beim Menschen mit ihren Toxinen eine „medizinisch bedeutsame“ Wirkung hervorrufen. Noch kleiner ist die Zahl der Spezies, von denen eine ernsthafte Gefahr ausgeht. Dazu gehören die südamerikanischen Wanderspinnen der Gattung Phoneutria und die australischen Trichternetzspinnen (Atrax). Ein Biss der berüchtigten Schwarzen Witwe dagegen führt Lüddecke zufolge meist auch dann nicht zum Tod, wenn er unbehandelt bleibt. In Deutschland gilt der Ammen-Dornfinger als einzige Art, deren Biss beim Menschen stärkere Symptome hervorrufen kann; andere größere Spinnen – etwa die Kreuzspinne – verursachen, wenn überhaupt, mit ihren Giftklauen allenfalls lokale Schmerzen.

Meist handelt es sich bei Spinnengiften um Neurotoxine. Das Gemisch, das zum Beutefang oder zur Abwehr von Feinden eingesetzt wird, besteht oft aus Proteinen und Peptiden, also kürzeren Aminosäureketten. Dazu finden sich in dem Cocktail bisweilen Neurotransmitter, also regulär im Nervensystem eingesetzte Botenstoffe wie etwa Serotonin.

Für die Schlaganfalltherapie nutzbar?

Erst im Zusammenspiel entfalten die Komponenten ihre volle Wirkung. Diese kann zudem vom Geschlecht der Spinne, ihrem Alter und ihrem Lebensraum abhängen, wie die Autoren des Artikels darlegen. So ist etwa der Biss eines Männchens der Gattung Atrax für Menschen gefährlicher als der einer weiblichen Spinne. Auch kann sich die Giftzusammensetzung bei einer einzelnen Trichternetzspinne im Lauf eines Jahres deutlich verändern.

Die Wirkungsweise der Gifte genauer zu verstehen ist eine Voraussetzung dafür, um sie eventuell für medizinische Zwecke zu nutzen. Ansätze dafür gebe es schon, sagt der Fraunhofer-Forscher: Das Atrax-Toxin etwa könnte für die Schlaganfalltherapie genutzt werden oder auch dazu, Organe für Transplantationen haltbar zu machen. Studien hierzu seien allerdings noch „in der frühen präklinischen Phase“. Die Gießener Wissenschaftler selbst gehen der Frage nach, ob sich Spinnengifte zur Bekämpfung von Infektionen nutzen lassen. Denn oft enthält das Toxingemisch auch Wirkstoffe gegen Bakterien, Pilze und Viren.

Große Fortschritte in der Giftforschung sind vor allem dann zu erwarten, wenn es gelingt, mehr Spinnengenome zu entschlüsseln. Keine einfache Aufgabe, da die Gene dieser Tiere eine sehr komplexe Struktur haben, wie Lüddecke erläutert. Immerhin gebe es jetzt die ersten guten Erbgutanalysen, etwa von der Wespenspinne, die das Fraunhofer-Team gemeinsam mit Forschern der Uni Gießen und des Frankfurter Senckenberg-Instituts untersucht hat. Den schwarz-gelben Achtbeiner könnte Lüddecke in seinem Labor unbesorgt über den Tisch krabbeln lassen, wenn er wollte: Für Menschen ist sein Biss ungefährlich.