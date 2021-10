Spinale Muskelatrophie : „Ein Leben,­ so normal wie möglich“

Aktualisiert am

„Ein Leben,­ so normal wie möglich“

Die Kinder der Familie Morganti haben eine seltene Krankheit. Doch den Spaß am Leben lassen sie sich nicht nehmen.

Zuversichtlich: Familie Morganti im Wohnzimmer ihres Hauses in Frankfurt. Bild: Frank Röth

Als Aisha Morganti und ihr Mann zum ersten Mal unruhig werden, ist Alba 13 Mo­nate alt. Es ist der Sommer 2017. Und obwohl die Tochter sich schon überall hochziehen konnte und es schien, als würde sie bald die ersten Schritte gehen, setzte dieses Ereignis einfach nicht ein. Sie habe nur noch auf dem Bauch gelegen, sei nicht mehr ge­krabbelt und habe sich gerade noch um­drehen können, erinnern sich die Eltern. Aisha Morganti, 37 Jahre alt, die in Costa Rica aufgewachsen ist und seit Jahren als Consultant in Frankfurt lebt. Und ihr zehn Jahre älterer Mann Fabian, Flugbegleiter einer großen Airline.

Ingrid Karb Blattmacherin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Kinderarzt, ein älterer, erfahrener Mediziner, fand die Entwicklung der Tochter damals nicht besorgniserregend. Es gebe in dieser Phase immer auch Rückschritte, habe er gesagt. Im Nachhinein bedauern die Morgantis, nicht insistiert zu haben. Da­mals sei wertvolle Zeit verloren gegangen, fast ein halbes Jahr, in dem Nervenzellen bei ihrer Tochter abgestorben sind. Im Februar des folgenden Jahres wurde an der Heidelberger Universitätsklinik eine Diagnose gestellt, die den Wandel der Tochter erklärte: spinale Muskelatrophie.