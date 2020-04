Aktualisiert am

Weiträumige Sperrung : Ausleger von Baukran in Frankfurt abgerissen

Auf einer Hochhausbaustelle in Frankfurt ist der Ausleger eines Baukrans abgerissen. Nach ersten Informationen der Polizei ist die Ursache dafür bereits bekannt.

Am Güterplatz in Frankfurt ist am Donnerstag auf einer Hochhausbaustelle der Ausleger eines Baukrans abgerissen. Dabei ist niemand verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Ausleger liegt derzeit auf dem obersten sechsten Stockwerk des unfertigen Neubaus. Am Donnerstag haben Regenschauer und ein Sturm über Frankfurt gefegt. Ob dies zu dem Unfall geführt hat, war unklar. Laut Polizei ist der Ausleger beim Anheben einer Last abgebrochen. Ein Spezialunternehmen soll das abgebrochene Teil sichern und bergen.

Der Bereich um die Baustelle wurde weiträumig abgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.